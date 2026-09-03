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Чому у світі заговорили про припинення війни в Україні: чи справді мир близько

Прикметно, що заяви про відновлення переговорів з'являються кожні 2-3 місяці

3 вересня 2026, 13:51
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Кравцев Сергей

ЗМІ розносять це, як шок і сенсацію те, що президент Туреччини Ердоган сказав, що війна в Україні скоро закінчиться, що Путін незадоволений і хоче миру. Здається, чудовий інформпривід, але, якби не одне "але" — це вже 10-та чи 11-та подібна заява з 2022 року з аналогічним змістом. Про це розповів директор Центру Близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Чому у світі заговорили про припинення війни в Україні: чи справді мир близько

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Експерт говорить, що смислова формула майже незмінна впродовж 4,5 років — "хочемо швидкого миру", "Путін теж незадоволений війною", "переможе мир, а не війна" — без жодних конкретних термінів чи механізмів примусу жодного разу.

"Прикметно, що лише раз, у вересні 2025-го, був зафіксований єдиний випадок, коли Ердоган публічно визнав протилежне. В інтерв’ю Fox News Ердоган пояснив свій песимізм економічною логікою, а не політичною оцінкою перспектив переговорів. Тобто його аргумент був не "Путін не хоче миру" чи "перемовини провалилися", а буквально: "поки є зовнішнє фінансування України, а Росія тримається – стимулу швидко закінчувати війну ні в кого не буде". Це доволі цинічний, суто ресурсний прогноз, а не заява про власну відмову від посередництва", – зазначив аналітик.

За його словами, ця позиція не суперечить патерну "незмінних закликів без реального змісту", — вона просто ілюструє інший тип дискурсу, зав'язаний на короткочасне вікно реальної невизначеності щодо позиції США, а не на власну оцінку готовності Росії до миру.

Експерт наголошує, станом на зараз Реджеп Ердоган повернувся до звичного шаблону, який свідчить хіба що про те, що риторика "миру за будь-яку ціну" залишається найпростішим інструментом для створення інформаційного шуму без жодних зобов’язань.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія та Україна можуть домовитися: Путін здивував новою заявою про припинення війни.




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