Почему в мире заговорили о прекращении войны в Украине: действительно ли мир близок

СМИ разносят это как шок и сенсацию того, что президент Турции Эрдоган сказал, что война в Украине скоро закончится, что Путин недоволен и хочет мира. Кажется, отличный информпривод, но, если бы не одно "но" — это уже 10 или 11 подобное заявление с 2022 года с аналогичным содержанием. Об этом рассказал директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Эксперт говорит, что смысловая формула почти неизменна на протяжении 4,5 лет – "хотим быстрого мира", "Путин тоже недоволен войной", "победит мир, а не война" – без конкретных терминов или механизмов принуждения ни разу.

"Примечательно, что только раз, в сентябре 2025 года, был зафиксирован единственный случай, когда Эрдоган публично признал обратное. В интервью Fox News Эрдоган объяснил свой пессимизм экономической логикой, а не политической оценкой перспектив переговоров. То есть, его аргумент был не "Путин не хочет мира" или "переговоры провалились", а буквально: "пока есть внешнее финансирование Украины, а Россия держится – стимула быстро заканчивать войну ни у кого не будет". Это достаточно циничный, сугубо ресурсный прогноз, а не заявление о собственном отказе от посредничества", – отметил аналитик.

По его словам, эта позиция не противоречит паттерну "неизменных призывов без реального содержания", – она просто иллюстрирует другой тип дискурса, завязанный на кратковременное окно реальной неопределенности по отношению к позиции США, а не на собственную оценку готовности России к миру.

Эксперт отмечает, что по состоянию на данный момент Реджеп Эрдоган вернулся к привычному шаблону, свидетельствующему разве что о том, что риторика "мира любой ценой" остается самым простым инструментом для создания информационного шума без каких-либо обязательств.

Также издание "Комментарии" сообщало, что Россия и Украина могут договориться: Путин удивил новым заявлением о прекращении войны.



