Після заяв держсекретаря США Марко Рубіо про те, що США так і не змогли досі примирити росіян з українцями ми маємо визнати – ми не змогли. Більше того, навіть не спробували посадити США та Аль-Каїду за стіл переговорів. Ганьба нам! Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

США та Україна. Фото: з відкритих джерел

"Ми теж допомогли США. Ми не продавали літаки Аль-Каїді і не вводилися санкції проти забудовника хмарочосів близнюків. Ми, допомогаючи Штатам, не вимагали від США поваги до терористів і не засуджували пожежників та поліціантів, які долали наслідки "суперечки між США та Аль-Каїдою", бо вони просто не хотіли домовитись", — зазначив експерт.

За словами експерта, все це ми робили навіть не маючи созницького договору, навіть не роззброюючи США і не підписуючи гарантії їх безпеки, не будучи "лідером вільного світу". Ганьба нам.

"Зазначив це і усвідомив всю глибину сорому, який мав би відчувати за нас, але абсолютно безпідставно відчуваю з приводу адміністрації Трампа", – зазначив експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні та вже доклав значних зусиль для цього, заявив глава Держдепу США Марко Рубіо. За його словами, американський лідер вклав чимало політичного капіталу в пошук шляхів мирного врегулювання конфлікту.

Рубіо наголосив, що, попри певні досягнення у переговорах, Трамп відчуває розчарування через складність процесу.

"Він просто не розуміє, як дві країни в такій жорстокій, жахливій і кривавій війні не можуть домовитися, як її завершити... Стів (Віткофф) їздив не знаю скільки разів за власний кошт по всьому світу, щоб довести це до завершення. Тож у нас багато людей, які вклали чимало зусиль у це, і я думаю, ми досягли прогресу у звуженні питань, але деякі питання, на жаль, залишаються дуже, дуже складними", — підкреслив глава Держдепу.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що територіальні питання на переговорах у Женеві не будуть вирішені, але США прагнуть зупинити війну якомога швидше.



