Кравцев Сергей
Після заяв держсекретаря США Марко Рубіо про те, що США так і не змогли досі примирити росіян з українцями ми маємо визнати – ми не змогли. Більше того, навіть не спробували посадити США та Аль-Каїду за стіл переговорів. Ганьба нам! Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.
США та Україна. Фото: з відкритих джерел
За словами експерта, все це ми робили навіть не маючи созницького договору, навіть не роззброюючи США і не підписуючи гарантії їх безпеки, не будучи "лідером вільного світу". Ганьба нам.
Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні та вже доклав значних зусиль для цього, заявив глава Держдепу США Марко Рубіо. За його словами, американський лідер вклав чимало політичного капіталу в пошук шляхів мирного врегулювання конфлікту.
Рубіо наголосив, що, попри певні досягнення у переговорах, Трамп відчуває розчарування через складність процесу.
Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що територіальні питання на переговорах у Женеві не будуть вирішені, але США прагнуть зупинити війну якомога швидше.