Кравцев Сергей
После заявлений госсекретаря США Марко Рубио о том, что США так и не смогли до сих пор примирить россиян с украинцами, мы должны признать – мы не смогли. Более того, даже не попытались усадить США и Аль-Каиду за стол переговоров. Позор нам! Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.
США и Украина. Фото: из открытых источников
По словам эксперта, все это мы делали даже не имея созницкого договора, даже не разоружая США и не подписывая гарантии их безопасности, не являясь "лидером свободного мира". Позор нам.
Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп стремится к скорейшему завершению войны в Украине и уже приложил значительные усилия для этого, заявил глава Госдепа США Марко Рубио. По его словам, американский лидер вложил немало политического капитала в поиск путей мирного урегулирования конфликта.
Рубио подчеркнул, что несмотря на определенные достижения в переговорах, Трамп испытывает разочарование из-за сложности процесса.
В то же время, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что территориальные вопросы на переговорах в Женеве не будут решены, но США стремятся остановить войну как можно скорее.