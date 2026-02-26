После заявлений госсекретаря США Марко Рубио о том, что США так и не смогли до сих пор примирить россиян с украинцами, мы должны признать – мы не смогли. Более того, даже не попытались усадить США и Аль-Каиду за стол переговоров. Позор нам! Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

"Мы тоже посодействовали США. Мы не продавали самолеты Аль-Каиди и не вводились санкции против застройщика небоскребов близнецов. Мы, помогая Штатам, не требовали от США уважения к террористам и не осуждали пожарных и полицейских, которые одолевали последствия "спора между США и Аль-Каидой", потому что они просто не хотели договориться", — отметил эксперт.

По словам эксперта, все это мы делали даже не имея созницкого договора, даже не разоружая США и не подписывая гарантии их безопасности, не являясь "лидером свободного мира". Позор нам.

"Указал это и осознал всю глубину стыда, который должен чувствовать за нас, но абсолютно безосновательно чувствую по поводу администрации Трампа", – отметил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп стремится к скорейшему завершению войны в Украине и уже приложил значительные усилия для этого, заявил глава Госдепа США Марко Рубио. По его словам, американский лидер вложил немало политического капитала в поиск путей мирного урегулирования конфликта.

Рубио подчеркнул, что несмотря на определенные достижения в переговорах, Трамп испытывает разочарование из-за сложности процесса.

"Он просто не понимает, как две страны в такой жестокой, ужасной и кровавой войне не могут договориться, как ее завершить... Стив (Виткофф) ездил не знаю сколько раз за свой счет по всему миру, чтобы довести это до завершения. Так что у нас много людей, которые вложили немало усилий в мы, но я К сожалению, остаются очень, очень сложными", — подчеркнул глава Госдепа.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что территориальные вопросы на переговорах в Женеве не будут решены, но США стремятся остановить войну как можно скорее.



