Чому саме зараз Путін організував ядерні навчання: кого хоче залякати Москва

Росія запустила кілька ракет у рамках "тренування стратегічних ядерних сил". Голова центру протидії дезінформації Олександр Коваленко порівняв диктатора Володимира Путіна з керівником Північної Кореї та заявив, що той "грає" зі США ракетами так само, як і КНДР. Чому саме зараз Путін організував ці навчання? Кого та чим хоче залякати Москва? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.

Метою Заходу зараз є змусити Путіна зупинитися на досягнутому

Ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий звернув увагу, що проведення ядерних навчань Кремлем може бути пов'язане із запровадженням західних санкцій.

Водночас експерт додав, що ці заяви могли стати частиною гри РФ щодо її вимог щодо закінчення російсько-української війни.

Водночас експерт додав, що ці заяви могли стати частиною гри РФ щодо її вимог щодо закінчення російсько-української війни. За словами експерта, це може бути частиною тиску Росії на Захід. Втім, за словами експерта, Захід у будь-якому разі обрав хибну стратегію щодо завершення війни в Україні.

"Метою Заходу зараз є змусити Путіна зупинитися на досягнутому. І вони це зараз подають як надзавдання, як чи не перемогу у війні. Це абсолютно крива, абсолютно дурна, взагалі, постановка завдання. З таким цілепокладанням вони фактично дарують Путіну перемогу, яку він не завоював. швидше. Але вони його якраз роблять якнайменш ймовірним", — додав Дикий.

Ветеран пояснив, що Росія хоче перемоги у війні проти України та має для цього відповідну стратегію. А спроба Заходу натиснути на Путіна, щоб той якнайшвидше зупинився на лінії фронту, навпаки, мотивує його йти далі.

Кремль дуже чітко, ретельно та детально вивчає, що говорить Трамп та його адміністрація.

Політичний експерт та військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, що, бачачи консолідовану позицію Заходу щодо припинення вогню, російський диктатор путін провів показове випробування ядерної зброї.

"Чому це робиться? Дії кремля тут можна вважати прогнозованими, особливо у контексті нещодавніх заяв американського президента. Насправді кремль дуже чітко, ретельно та детально вивчає, що говорить Трамп і його адміністрація. І коли Трамп каже, що через Україну Третьої світової війни не буде, яка відповідь путіна? Значить, треба тиснути на ці точки", – пояснює Олександр Мусієнко.

За його словами, виходить, що Трамп хоче заморозити війну, це тепер консолідована позиція Заходу, Україна погодилася на припинення вогню, і путін відразу включив фактор ядерки. Тобто, констатує він, кремль знову показує, що світ на межі ядерної війни, якщо США не змінять позицію і не тиснуть на Україну, створюється така картина залякування для тих на Заході, хто ще вірить у реальність такого протистояння і вважає, що не можна так поводитися з Росією.

Однак, переконаний експерт, недаремно Трамп називав росію паперовим тигром, тільки про це йшлося в економічному плані, а можна додати ще й у плані зброї після всіх цих брязкань, бо не може путін нічого зробити більше з Україною у військовому плані.

