Чому саме зараз Путін організував ядерні навчання: кого хоче залякати Москва

Росія запустила кілька ракет у рамках "тренування стратегічних ядерних сил". Голова центру протидії дезінформації Олександр Коваленко порівняв диктатора Володимира Путіна з керівником Північної Кореї та заявив, що той "грає" зі США ракетами так само, як і КНДР. Чому саме зараз Путін організував ці навчання? Кого та чим хоче залякати Москва? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.
Ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий звернув увагу, що проведення ядерних навчань Кремлем може бути пов'язане із запровадженням західних санкцій.
Водночас експерт додав, що ці заяви могли стати частиною гри РФ щодо її вимог щодо закінчення російсько-української війни. За словами експерта, це може бути частиною тиску Росії на Захід. Втім, за словами експерта, Захід у будь-якому разі обрав хибну стратегію щодо завершення війни в Україні.
Ветеран пояснив, що Росія хоче перемоги у війні проти України та має для цього відповідну стратегію. А спроба Заходу натиснути на Путіна, щоб той якнайшвидше зупинився на лінії фронту, навпаки, мотивує його йти далі.
Політичний експерт та військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, що, бачачи консолідовану позицію Заходу щодо припинення вогню, російський диктатор путін провів показове випробування ядерної зброї.
За його словами, виходить, що Трамп хоче заморозити війну, це тепер консолідована позиція Заходу, Україна погодилася на припинення вогню, і путін відразу включив фактор ядерки. Тобто, констатує він, кремль знову показує, що світ на межі ядерної війни, якщо США не змінять позицію і не тиснуть на Україну, створюється така картина залякування для тих на Заході, хто ще вірить у реальність такого протистояння і вважає, що не можна так поводитися з Росією.
Однак, переконаний експерт, недаремно Трамп називав росію паперовим тигром, тільки про це йшлося в економічному плані, а можна додати ще й у плані зброї після всіх цих брязкань, бо не може путін нічого зробити більше з Україною у військовому плані.
