Почему именно сейчас Путин организовал ядерные учения: кого хочет запугать Москва

Россия запустила несколько ракет в рамках "тренировки стратегических ядерных сил". Глава центра противодействия дезинформации Александр Коваленко сравнил диктатора Владимира Путина с руководителем Северной Кореи и заявил, что тот "играет" с США ракетами так же, как и КНДР. Почему именно сейчас Путин организовал эти учения? Кого и чем хочет запугать Москва? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий обратил внимание, что проведении ядерных учений Кремлем может быть связано с введением западных санкций.
В то же время эксперт добавил, что эти заявления могли стать частью игры РФ относительно ее требований по окончанию российско-украинской войны. По словам эксперта, это может быть частью давления России на Запад. Впрочем, по словам эксперта, Запад в любом случае выбрал ошибочную стратегию по завершению войны в Украине.
Ветеран пояснил, что Россия хочет победы в войне против Украины и имеет для этого соответствующую стратегию. А попытка Запада надавить на Путина, чтобы тот как можно скорее остановился на линии фронта наоборот мотивирует его идти дальше.
Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, что, видя консолидированную позицию Запада по прекращению огня, российский диктатор путин провел показушное испытание ядерного оружия.
По его словам, получается, что Трамп хочет заморозить войну, это теперь консолидированная позиция Запада, Украина согласилась на прекращение огня, и путин тут же включил фактор ядерки. То есть, констатирует он, кремль снова показывает, что мир на грани ядерной войны, если США не изменят позицию и не будут давить на Украину, создается такая картина устрашения для тех на Западе, кто еще верит в реальность такого противостояния и считает, что нельзя так обращаться с россией.
Однако, убежден эксперт, не зря Трамп называл россию бумажным тигром, только об этом говорилось в экономическом плане, а можно добавить еще и в плане оружия после всех этих бряцаний, потому что не может путин ничего сделать больше с Украиной в военном плане.
