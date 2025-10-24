Почему именно сейчас Путин организовал ядерные учения: кого хочет запугать Москва

Россия запустила несколько ракет в рамках "тренировки стратегических ядерных сил". Глава центра противодействия дезинформации Александр Коваленко сравнил диктатора Владимира Путина с руководителем Северной Кореи и заявил, что тот "играет" с США ракетами так же, как и КНДР. Почему именно сейчас Путин организовал эти учения? Кого и чем хочет запугать Москва? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Целью Запада сейчас является заставить Путина остановиться на достигнутом

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий обратил внимание, что проведении ядерных учений Кремлем может быть связано с введением западных санкций.

"Возможно, эти учения действительно были превентивными и хотели остановить этот очередной пакетик санкций.

В то же время эксперт добавил, что эти заявления могли стать частью игры РФ относительно ее требований по окончанию российско-украинской войны. По словам эксперта, это может быть частью давления России на Запад. Впрочем, по словам эксперта, Запад в любом случае выбрал ошибочную стратегию по завершению войны в Украине.

"Целью Запада сейчас является заставить Путина остановиться на достигнутом. И они это сейчас подают как сверхзадачу, как едва ли не победу в войне. Это абсолютно кривая, абсолютно глупая, вообще, постановка задачи. С таким целеполаганием они фактически дарят Путину победу, которую он не завоевал. Более того, с таким целеполаганием, даже если на самом деле они хотят компромиссного мира, просто чем быстрее. Но они его как раз делают как можно менее вероятным", — добавил Дикий.

Ветеран пояснил, что Россия хочет победы в войне против Украины и имеет для этого соответствующую стратегию. А попытка Запада надавить на Путина, чтобы тот как можно скорее остановился на линии фронта наоборот мотивирует его идти дальше.

Кремль очень четко, тщательно и детально изучает, что говорит Трамп и его администрация

Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, что, видя консолидированную позицию Запада по прекращению огня, российский диктатор путин провел показушное испытание ядерного оружия.

"Почему это делается? Действия кремля здесь можно считать прогнозируемыми, особенно в контексте недавних заявлений американского президента. На самом деле кремль очень четко, тщательно и детально изучает, что говорит Трамп и его администрация. И когда Трамп говорит, что из-за Украины Третьей мировой войны не будет, какой ответ путина? Значит, нужно давить на эти точки", – отметил Александр Мусиенко.

По его словам, получается, что Трамп хочет заморозить войну, это теперь консолидированная позиция Запада, Украина согласилась на прекращение огня, и путин тут же включил фактор ядерки. То есть, констатирует он, кремль снова показывает, что мир на грани ядерной войны, если США не изменят позицию и не будут давить на Украину, создается такая картина устрашения для тех на Западе, кто еще верит в реальность такого противостояния и считает, что нельзя так обращаться с россией.

Однако, убежден эксперт, не зря Трамп называл россию бумажным тигром, только об этом говорилось в экономическом плане, а можно добавить еще и в плане оружия после всех этих бряцаний, потому что не может путин ничего сделать больше с Украиной в военном плане.

