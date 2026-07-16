Чому російські танкери досі не стали ціллю ЗСУ: розкрито вкрай дивну причину

Україна не повинна витрачати ресурси на знищення російських танкерів, адже головною ціллю мають залишатися порти та морська інфраструктура країни-агресора. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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За його словами, удари по окремих суднах не дадуть такого стратегічного ефекту, як системне виведення з ладу портової логістики. Саме через порти Росія забезпечує значну частину військових перевезень, експорту та постачання, тому руйнування цієї інфраструктури може суттєво послабити її можливості.

"Танкери – не топ-ціль. Працювати потрібно по морській інфраструктурі та портах", – наголосив Світан.

Експерт також прокоментував чергові заяви Кремля про переведення морських ядерних сил у стан підвищеної готовності. На його думку, такі погрози є насамперед елементом психологічного тиску.

"Вони постійно міряються ядерними дубинками. Це черговий шантаж, покликаний залякати", – зазначив військовий експерт.

Світан переконаний, що застосування Росією ядерної зброї малоймовірне через катастрофічні наслідки для самої країни-агресора. Він звернув увагу, що значна частина російських атомних електростанцій розташована в європейській частині РФ, тому будь-яка ядерна ескалація може обернутися масштабною трагедією для самої Росії.

Як вже писали "Коментарі", народний депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв оголосив про намір достроково скласти депутатські повноваження. Про своє рішення він повідомив під час пленарного засідання Верховної Ради, на якому парламент розглядав кадрові питання, пов'язані з формуванням нового складу уряду.