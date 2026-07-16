Почему российские танкеры до сих пор не стали целью ВСУ: раскрыта крайне странная причина

Украина не должна тратить ресурсы на уничтожение российских танкеров, ведь главной целью должны оставаться порты и морская инфраструктура страны-агрессора. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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По его словам, удары по отдельным судам не дадут такого стратегического эффекта, как системный вывод из строя портовой логистики. Именно через порты Россия обеспечивает значительную часть военных перевозок, экспорта и поставок, поэтому разрушение этой инфраструктуры может ослабить ее возможности.

"Танкеры – не топ-цель. Работать нужно по морской инфраструктуре и портам", – подчеркнул Свитан.

Эксперт также прокомментировал очередные заявления Кремля о переводе морских ядерных сил в состояние повышенной готовности. По его мнению, такие угрозы, прежде всего, являются элементом психологического давления.

"Они постоянно меряются ядерными дубинками. Это очередной шантаж, призванный запугать", – отметил военный эксперт.

Свитан убежден, что применение Россией ядерного оружия маловероятно из-за катастрофических последствий для самой страны-агрессора. Он обратил внимание, что значительная часть российских атомных электростанций расположена в европейской части РФ, поэтому любая ядерная эскалация может обернуться масштабной трагедией для самой России.

Как уже писали "Комментарии", народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев объявил о намерении досрочно сложить депутатские полномочия. О своем решении он сообщил во время пленарного заседания Верховной Рады, на котором парламент рассматривал кадровые вопросы, связанные с формированием нового состава правительства.