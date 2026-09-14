Чому російські дрони вийшли на пік ефективності: як цьому протистояти

Реактивні дрони стали справжньою проблемою для України. Росія зробила технологічний прорив у війні і Сили оборони не повністю виявилися готові до цього. Чому російські дрони вийшли на пік ефективності? Що потрібно для протидії реактивним дронам РФ? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Реактивні шахеди. Фото: з відкритих джерел

Росіяни підвищують коефіцієнт корисної дії від такого терору практично щодня

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії наразі фіксуються найвищі показники ефективності використання дронів для завдання ударів по Україні.

Експерт зазначив, що у росіян з початку 2026 року змінилася команда, яка займається плануванням ударів по Україні та підбором боєкомплекту для них.

"Вони, на жаль, підвищують коефіцієнт корисної дії від такого терору практично щодня", – зазначив Коваленко.

За його словами, з 2022 року, коли почалося застосування дронів-камікадзе, саме зараз спостерігаються "пікові показники ефективності використання цих коштів".

Коваленко висловив сподівання, що надалі ці показники знижуватимуться, оскільки ми будемо задіяти протидію, яку розробляємо лише зараз. При цьому він наголосив, що ці виклики можна було б мінімізувати, якби вчасно звернули увагу на тенденції використання повітряних засобів для ударів по Україні.

"Ще в січні 2024 року по Україні вперше пролетів реактивний дрон "Шахед-238", а в січні 2025 року – перша "Бандероль". І тоді треба було б почати планувати інструментарій протидії їм. Але цього не було зроблено. Ми реагуємо за фактом, коли вже їх масштабували росіяни. А ми тут почали розповідати, що в нас є 4 види перехоплювачів реактивних дронів. А результат? Зараз використовуються старі методи – ЗРК та реактивна авіація, бо немає достатньої кількості перехоплювачів", – підсумував Коваленко.

Потрібно мінімум півтори тисячі перехоплювачів на день

Засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact та учасник бойових дій Валерій Боровик зазначив, що для збивання ворожих реактивних дронів Україні потрібні недорогі засоби знешкодження.

Експерт підкреслив, що російські удари по автозаправних станціях є проблемою, і ворог її розширюватиме. За його словами, йдеться не про випадкові удари, а про обрані ворогою цілі, які він атакує.

Боровик наголосив, що сьогодні в Україні не вистачає засобів для знешкодження реактивних дронів, які запускає Росія.

"У відповідь на це можуть бути застосовані недорогі засоби знешкодження, такі як інтерцептори, тобто дрони-перехоплювачі, наприклад з реактивними двигунами, а також недорогі ракети з головками самонаведення", — сказав експерт.

При цьому він зазначив, що також важливою є робота комплексів РЕБ, які збиватимуть наведення дронів на ціль.

"І це важливо робити зараз", – додав експерт.

Боровик вважає, що Україна повинна мати втричі більше перехоплювачів, аніж РФ запускає реактивних дронів.

"Скільки потрібно цих дронів-перехоплювачів? Як мінімум утричі більше того, що прилітає до нас. Тобто якщо в день летить 500 реактивних дронів, то потрібно півтори тисячі таких перехоплювачів", — сказав він.

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