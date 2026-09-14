Почему российские дроны вышли на пик эффективности: как этому противостоять

Реактивные дроны стали настоящей проблемой для Украины. Россия совершила технологический прорыв в войне и Силы обороны не полностью оказались к этому готовы. Почему российские дроны вышли на пик эффективности? Что нужно для противодействия реактивным дронам РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Реактивные шахеды. Фото: из открытых источников

Россияне повышают коэффициент полезного действия от такого террора практически каждый день

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, с начала полномасштабного вторжения России в настоящее время фиксируются самые высокие показатели эффективности использования дронов для нанесения ударов по Украине.

Эксперт отметил, что у россиян с начала 2026 года сменилась команда, занимающаяся планированием ударов по Украине и подбором боекомплекта для них.

"Они, к сожалению, повышают коэффициент полезного действия от такого террора практически каждый день", – заметил Коваленко.

По его словам, с 2022 года, когда началось применение дронов-камикадзе, именно сейчас наблюдаются "пиковые показатели эффективности использования этих средств".

Коваленко выразил надежду, что в дальнейшем эти показатели будут снижаться, поскольку мы будем задействовать противодействие, которое разрабатываем только сейчас. При этом он подчеркнул, что эти вызовы можно было бы минимизировать, если бы вовремя обратили внимание на тенденции использования воздушных средств для ударов по Украине.

"Ещё в январе 2024 года по Украине впервые пролетел реактивный дрон "Шахед-238", а в январе 2025 года – первая "Бандероль". И тогда следовало начать планировать инструментарий противодействия им. Но этого сделано не было. Мы реагируем по факту, когда россияне их уже масштабировали. А мы здесь начали рассказывать, что у нас есть 4 вида перехватчиков реактивных дронов. А результат? Сейчас используются старые методы – ЗРК и реактивная авиация, потому что нет достаточного количества перехватчиков", – подытожил Коваленко.

Нужно минимум полторы тысячи перехватчиков в день

Основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact и участник боевых действий Валерий Боровик отметил, для сбивания вражеских реактивных дронов Украине нужны недорогие средства обезвреживания.

Эксперт подчеркнул, что российские удары по автозаправочным станциям представляют собой проблему, и враг будет ее расширять. По его словам, речь идет не о случайных ударах, а о выбранных врагом целях, которые он атакует.

Боровик акцентировал, что сегодня в Украине не хватает средств для обезвреживания реактивных дронов, которые запускает Россия.

"В ответ на это могут быть применены недорогие средства обезвреживания, такие как интерцепторы, то есть дроны-перехватчики, например, с реактивными двигателями, а также недорогие ракеты с головками самонаведения", – сказал эксперт.

При этом он отметил, что также важна работа комплексов РЭБ, которые будут сбивать наведение дронов на цель.

"И это важно делать сейчас", – добавил эксперт.

Боровик считает, что Украина должна иметь в три раза больше перехватчиков, чем РФ запускает реактивных дронов.

"Сколько нужно этих дронов-перехватчиков? Как минимум в три раза больше того, что прилетает к нам. То есть, если в день летит 500 реактивных дронов, то нужно полторы тысячи таких перехватчиков", – сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия начала бить по АЗС на Западе Украины: где во время тревоги раздались взрывы.



