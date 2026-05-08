Чому Росія різко посилила риторику по Україні і виходить із переговорів

Тристоронні переговори за участю США, України та Росії "недоцільні", доки Київ не виведе українські війська з підконтрольної частини Донбасу. Відповідну заяву зробив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков. Що ховається за заявою Кремля? Чому саме зараз вона прозвучала? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Знову блеф у виконанні Кремля

Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, екс-член української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш зазначив, що нічого нового ми не почули. Ушаков просто повторив вимогу Кремля, щодо якої не змогли знайти рішення учасники попередніх раундів переговорів.

"Я вже неодноразово говорив, що для Путіна буде політична поразка, якщо він зупиниться, не захопивши всю територію, яку він уже записав у свою конституцію, як російську. А на відміну від Запорізької та Херсонської областей, так звані "ДНР" та "ЛНР" записані там саме в адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей України. Це проблема не тільки для нас, а й для Москви, оскільки "звільнення" Донбасу, що затягнулося, загрожує катастрофічними наслідками для економіки РФ і авторитету влади. Російське суспільство вже нарікає. Але у дипломатії Москва завжди блефує. До того ж, зараз у неї з'явилася надія виграти час за рахунок геополітичної ситуації та зростання цін на нафту. Звідси така самовпевнена "рішучість" примусити Україну до добровільної здачі їй Донбасу", – наголосив Сергій Гармаш.

Він продовжує, а саме зараз ця заява прозвучала, бо Умєров полетів до Майямі, де зустрінеться з Віткоффом та Кушнером. Тобто у зв'язку зі спробою Білого дому змістити фокус уваги з Ірану та пожвавленням двостороннього формату Україна-США.

"Думаю, що там на секретаря Радбезу тиснуть, що, якщо Київ не виведе свої війська зараз, то мирне рішення відкладеться аж на зиму, у зв'язку з проміжними виборами до Конгресу. А Ушаков своєю заявою просто підіграв їм, посилив таку позицію Білого дому, яку 100 відсотків узгоджено з Кремлем", – зазначив експерт.

До того ж, додає співрозмовник порталу "Коментарі", останнім часом Зеленський порушував тему поновлення мирних переговорів і перед Ердоганом, і перед Алієвим, і на інших міжнародних майданчиках. Мабуть, відповідаючи на можливі зусилля цих країн у пожвавленні переговорів, Ушаков і позначив рамку Кремля – нічого не буде, доки Київ не виведе своїх військ зі своєї території.

"Проте, повторюю, це блеф. Якщо раніше війна давала Путіну мобілізацію електорату та економіки, то сьогодні вона не приносить жодних плюсів – лише мінуси. Тому тренд таки не на мирну угоду на умовах Кремля, а на заморожування конфлікту по лінії фронту. І чим довше ми утримуємо Донбас і переносимо війну на територію супротивника, тим більше шансів на реалізацію цього позитивного для нас сценарію", – констатував Сергій Гармаш.

У Трампа закінчилися карти у грі з Росією

Політичний експерт Сергій Таран говорить, що оголошений Ушаковим вихід Росії з перемовин пов’язаний лише з тим, що у Трампа, як він любить повторювати, закінчилися карти у грі з Росією.

"Такі карти були перед війною з Іраном. Тоді Трамп хвацько повторював, що низька ціна на нафту знищить Росію, як свого часу знищила СРСР. Він також тоді отримав доступ до венесуельської нафти і навіть наважився арештовувати танкери тіньового російського флоту під носом російських військових кораблів. Здавалося б, все добре… Але війна "за три дні" з Іраном перетворилася для США на сумний безкінечний серіал, і тепер Трамп сам ініціює "тимчасове" зняття санкцій з російської нафти, аби ще більше не перелякати свого виборця цінами на пальне", – зазначив експерт.

Сергій Таран зауважує, звісно, якщо війна з Іраном справді завершиться, є всі шанси, що дипломатичні перемовини поновляться. Навіть більше, можна припустити, Трамп їх ініціюватиме, аби американці пошвидше забули іранську війну.

"Тим більше, що громадянська думка у США досі на користь підтримки України. І Путін знову буде вимушений грати у цю гру. Однак, коли війна завершиться – не знає ніхто. Іран розуміє, що час грає на нього, і тому він тягнутиме з будь-якими остаточними рішеннями, якщо вони не на 100% влаштовуватимуть офіційний Тегеран", – зазначив Сергій Таран.

За його словами, для України перспектива дипломатичного треку так само вимірюється силою і впливом США. Адже всі питання перемовин – у тому числі і Донбасу – при будь-якому рішенні будуть розглядатися у широкому контексті гарантій з боку США. Яких, поки триває війна з Іраном, не буде.

"Теоретично альтернативу до американської дипломатії могли б створити Європа або Китай. Але Європа поки не має єдиної і зрозумілої позиції щодо завершення російсько-української війни, — там є навіть ті, які вважають, що війна в інтересах безпеки Європи має тривати. А Китай поки не хоче, — певно, вважаючи, що Трамп ще недостатньо дискредитував зовнішню політику Вашингтону", – підсумував експерт.

