Почему Россия резко ужесточила риторику по Украине и выходит из переговоров

Трехсторонние переговоры с участием США, Украины и России "нецелесообразны", пока Киев не выведет украинские войска с подконтрольной части Донбасса. Соответствующее заявление сделал помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков. Что скрывается за заявлением Кремля? Почему именно сейчас оно прозвучало? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Снова блеф в исполнении Кремля

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш отметил, что ничего нового мы не услышали. Ушаков просто повторил требование Кремля, по которому не смогли найти решение участники предыдущих раундов переговоров.

"Я уже неоднократно говорил, что для Путина будет политическим поражением, если он остановится, не захватив всю территорию, которую он уже записал в свою конституцию, как российскую. А в отличие от Запорожской и Херсонской областей, так называемые "ДНР" и "ЛНР" записаны там именно в административных границах Донецкой и Луганской областей Украины. Это проблема не только для нас, но и для Москвы, поскольку затянувшееся "освобождение" Донбасса грозит катастрофическими последствиями для экономики РФ и авторитета власти. Российское общество уже ропщет. Но в дипломатии Москва всегда блефует. К тому же сейчас у нее появилась надежда выиграть время за счет геополитической ситуации и роста цен на нефть. Отсюда такая самоуверенная "решимость" принудить Украину к добровольной сдаче ей Донбасса", – отметил Сергей Гармаш.

Он продолжает, а именно сейчас это заявление прозвучало, потому что Умеров полетел в Майями, где встретится с Виткоффом и Кушнером. То есть, в связи с попыткой Белого дома сместить фокус внимания с Ирана, и оживлением двухстороннего формата Украина-США.

"Думаю, что там на секретаря Совбеза будут давить, что, если Киев не выведет свои войска сейчас, то мирное решение отложится аж на зиму, в связи с промежуточными выборами в Конгресс. А Ушаков своим заявлением просто подыграл им, усилил такую позицию Белого дома, которая 100 процентов согласована с Кремлем", – отметил эксперт.

К тому же, добавляет собеседник портала "Комментарии", в последнее время Зеленский поднимал тему возобновления мирных переговоров и перед Эрдоганом, и перед Алиевым, и на других международных площадках. Видимо, отвечая на возможные усилия этих стран в оживлении переговоров, Ушаков и обозначил рамку Кремля – ничего не будет, пока Киев не выведет свои войска со своей территории.

"Однако, повторяю, это блеф. Если раньше война давала Путину мобилизацию электората и экономики, то сегодня она не приносит никаких плюсов, — только минусы. Поэтому тренд все-таки не на мирное соглашение на условиях Кремля, а на заморозку конфликта по линии фронта. И чем дольше мы удерживаем Донбасс и переносим войну на территорию противника, тем больше шансов на реализацию этого, позитивного для нас сценария", – констатировал Сергей Гармаш.

У Трампа закончились карты в игре с Россией

Политический эксперт Сергей Таран говорит, что объявленный Ушаковым выход России из переговоров связан только с тем, что у Трампа, как он любит повторять, закончились карты в игре с Россией.

"Такие карты были перед войной с Ираном. Тогда Трамп лихо повторял, что низкая цена на нефть уничтожит Россию, как в свое время уничтожила СССР. Он также получил доступ к венесуэльской нефти и даже решился арестовывать танкеры теневого российского флота под носом российских военных кораблей. Казалось бы, все хорошо… Но война "за три дня" с Ираном превратилась для США в печальный бесконечный сериал, и теперь Трамп сам инициирует "временное" снятие санкций с российской нефти, чтобы еще больше не испугать своего избирателя ценами на горючее", – отметил эксперт.

Сергей Таран отмечает, конечно, если война с Ираном действительно завершится, есть все шансы, что дипломатические переговоры возобновятся. Более того, можно предположить, Трамп будет их инициировать, чтобы американцы поскорее забыли иранскую войну.

"Тем более что гражданское мнение в США до сих пор в пользу поддержки Украины. И Путин снова будет вынужден играть в эту игру. Однако, когда война завершится – не знает никто. Иран понимает, что время играет на него, и поэтому оно будет тянуть с любыми окончательными решениями, если они не на 100% будут устраивать официальный Тегеран", – отметил Сергей Таран.

По его словам, для Украины перспектива дипломатического трека также измеряется силой и влиянием США. Ведь все вопросы переговоров – в том числе Донбасса – при любом решении будут рассматриваться в широком контексте гарантий со стороны США. Которых, пока идет война с Ираном, не будет.

"Теоретически альтернативу американской дипломатии могли бы создать Европа или Китай. Но у Европы пока нет единой и понятной позиции по завершению российско-украинской войны, — там есть даже те, которые считают, что война в интересах безопасности Европы должна продолжаться. А Китай пока не хочет, – вероятно, считая, что Трамп еще недостаточно дискредитировал внешнюю политику Вашингтона", – подытожил эксперт.

