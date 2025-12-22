logo_ukra

Чому Путіна більше не цікавлять території: що на кону переговорів з США
commentss НОВИНИ Всі новини

Чому Путіна більше не цікавлять території: що на кону переговорів з США

З кожним днем все менше шансів на результативні переговори між США та РФ щодо завершення війни в Україні

22 грудня 2025, 08:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Під час чергового раунду переговорів у Маямі росіяни просто тягнули час. Наступний раунд в Москві також не дасть нічого нового. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

Чому Путіна більше не цікавлять території: що на кону переговорів з США

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Експерт зауважив, що він багато разів говорив: ці переговори не про території, як це сприймається у нас. І навіть не про захоплення всієї України. Володимир Путін розглядає ці переговори, як елемент повернення в геополітику. Звідси і страхи європейців про початок війни в Європі, між іншим. Але, як би це парадоксально не було, розуміючи про потенційну можливість війни в Європі, і в ЄС, і в США продовжують мислити, перш за все, категоріями територій.

"На жаль, я практично перестав вірити у можливість результативних переговорів. Чому? Путін просто перестав боятися Дональда Трампа. І Трамп, який ще цього не усвідомив, не має вагомих важелів впливу. Путін піде на переговори тільки в той момент, коли зрозуміє, що йому щось загрожує. Або політично або фізично", – зазначив політолог. 

Вадим Денисенко наголошує, головне, щоб це зрозуміла Європа-США-Китай. Як тільки прийде це усвідомлення, можна не сумніватися, що навіть в Росії активізуються чергові Пригожини, попри, здавалося б бетонну владу Путіна. 

"Але, на жаль, досі ніхто, крім України і країн Балтії, не хоче вголос це проартикулювати. І поки це триватиме – триватимуть малорезультативні переговори про території", – резюмував Вадим Денисенко.

Читайте також на порталі "Коментарі" — головний радник російського диктатора із зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що запропоновані зміни до мирного плану Вашингтона щодо України можуть призвести до затягування війни. Про це він повідомив журналістів у неділю, інформує видання The Guardian.

Також видання "Коментарі" повідомляло – час для розмов з РФ вийшов: до чого Грем закликав Трампа.




