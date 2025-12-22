Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Во время очередного раунда переговоров в Майами россияне просто тянули время. Следующий раунд в Москве тоже не даст ничего нового. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, что он много раз говорил: эти переговоры не о территориях, как это воспринимается у нас. И даже не о захвате всей Украины. Владимир Путин рассматривает эти переговоры как элемент возвращения в геополитику. Отсюда и страхи европейцев о начале войны в Европе, между прочим. Но, как бы это ни парадоксально ни было, понимая о потенциальной возможности войны в Европе, и в ЕС, и в США продолжают мыслить, прежде всего, категориями территорий.
Вадим Денисенко отмечает, главное, чтобы это поняла Европа-США-Китай. Как только придет это осознание, можно не сомневаться, что даже в России активизируются очередные Пригожины, несмотря на, казалось бы, бетонные власти Путина.
Читайте на портале "Комментарии" — главный советник российского диктатора по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что предложенные изменения в мирный план Вашингтона по Украине могут привести к затягиванию войны. Об этом он сообщил журналистам в воскресенье, передает издание The Guardian.
Также издание "Комментарии" сообщало – время для разговоров с РФ вышло: к чему Грэм призвал Трампа.