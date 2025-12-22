Почему Путина больше не интересуют территории: что на кону переговоров с США

Во время очередного раунда переговоров в Майами россияне просто тянули время. Следующий раунд в Москве тоже не даст ничего нового. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что он много раз говорил: эти переговоры не о территориях, как это воспринимается у нас. И даже не о захвате всей Украины. Владимир Путин рассматривает эти переговоры как элемент возвращения в геополитику. Отсюда и страхи европейцев о начале войны в Европе, между прочим. Но, как бы это ни парадоксально ни было, понимая о потенциальной возможности войны в Европе, и в ЕС, и в США продолжают мыслить, прежде всего, категориями территорий.

"К сожалению, я практически перестал верить в возможность результативных переговоров. Почему? Путин просто перестал бояться Дональда Трампа. И Трамп, еще этого не осознавший, не имеет весомых рычагов влияния. Путин пойдет на переговоры только в тот момент, когда поймет, что ему что-то угрожает. Или политически или физически", – отметил политолог.

Вадим Денисенко отмечает, главное, чтобы это поняла Европа-США-Китай. Как только придет это осознание, можно не сомневаться, что даже в России активизируются очередные Пригожины, несмотря на, казалось бы, бетонные власти Путина.

"Но, к сожалению, до сих пор никто кроме Украины и стран Балтии не хочет вслух это проартикулировать. И пока это будет продолжаться – будут продолжаться малорезультативные переговоры о территориях", – резюмировал Вадим Денисенко.

