Чому Путін хоче переговори лише після 10 листопада: розкрито страшну правду про план Кремля

Росія пропонує відновити переговори щодо завершення війни проти України після 10 листопада, коли стануть відомі результати виборів у США. Москва хоче оцінити, як зміниться політичне становище президента Дональда Трампа та наскільки він зможе впливати на ухвалення рішень. Про це заявив заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень В’ячеслав Потапенко.

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За словами експерта, результати голосування можуть вплинути на розклад сил у Конгресі США, а отже — і на можливості американського президента просувати домовленості з Росією. Кремль прагне зрозуміти, з якими політичними обмеженнями зіткнеться Трамп і чи зможе він забезпечити реалізацію можливих угод.

"Вони хочуть подивитися, які в Трампа будуть реальні повноваження. Якщо він збереже Сенат республіканським, у нього будуть одні можливості. Якщо обидві палати Конгресу контролюватимуть демократи, то вага президента суттєво зменшиться. Відповідно, домовлятися з ним доведеться інакше", — пояснив Потапенко.

Водночас Україна також очікує на результати американських виборів. Однак, за словами експерта, саме російська сторона запропонувала прив’язати можливе відновлення переговорів до дати після 10 листопада.

Потапенко наголосив, що наразі немає принципово нових домовленостей щодо завершення війни. Переговорні контакти відбувалися й раніше, проте конкретної згоди на зустріч президентів України та Росії досі не досягнуто.

"Заяви про зустрічі лідерів президент Зеленський робить постійно, але конкретної відповіді ще ніколи не прозвучало. Погодження зараз також не було", — зазначив експерт.

Змінилася переважно можлива локація контактів: замість Стамбула чи Женеви обговорюють Абу-Дабі. Водночас Потапенко підкреслив, що сама зміна місця зустрічей не свідчить про прорив у переговорному процесі.

"Тобто нічого принципово нового не відбувається", — підсумував він.

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