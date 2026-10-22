На Київ чекає ще один мегаудар балістикою: коли і по чому буде бити Росія

У четвер, 22 жовтня, для столиці України протягом дня зберігається підвищена небезпека ракетної атаки з боку Росії. За інформацією Telegram-каналу "Оперативний інформ", російські війська можуть застосувати балістичні ракети для удару по Києву.

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За попередніми даними, потенційною ціллю противника може бути один із мостів столиці. Водночас конкретний об’єкт, якому може загрожувати атака, у повідомленні не називають. Інформація про можливий удар потребує уваги, однак остаточні висновки щодо цілей російських військ наразі робити передчасно.

Мешканців Києва та гостей міста закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, стежити за офіційними повідомленнями та завчасно подбати про власну безпеку. У разі оголошення тривоги необхідно якнайшвидше пройти до найближчого укриття й залишатися там до офіційного відбою.

У повідомленні Telegram-каналу наголошується: "Сьогодні протягом дня існує загроза застосування балістичних ракет по Києву. Ворог планує атакувати один із мостів у столиці. Реагуйте на тривоги".

Окрім загрози для столиці, моніторингові ресурси попереджають про можливість нового масованого російського удару по Україні впродовж найближчих 72 годин. За їхніми даними, під потенційною загрозою можуть опинитися енергетичні об’єкти в різних регіонах, а також інфраструктура Києва та західних областей.

Серед засобів ураження, які, за оцінками моніторингових каналів, Росія може використати для атаки, називають ударні безпілотники типу "Герань-2" та їхні аналоги. Імовірними цілями можуть стати об’єкти енергетичної інфраструктури.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія могла погодитися повернутися до переговорного процесу через поєднання військового, економічного та політичного тиску. Водночас це ще не означає, що Володимир Путін справді вирішив завершити війну проти України. Таку оцінку висловив журналіст Віталій Портников, аналізуючи результати зустрічі представника президента США Стіва Віткоффа з російським керівництвом.