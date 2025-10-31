Чому не спрацював захист енергетичної інфраструктури: у Раді назвали винних

Росія продовжує масовані обстріли енергетичної інфраструктури. Посадовці запевняли, що критично важливі об'єкти захищені, однак на практиці це виявилося не так. У Раді розповіли, хто винен, що захист енергетичної інфраструктури, який будували вже давно, не спрацював.

Проблеми зі світлом. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат України Олексій Кучеренко зазначив, що по Києву, безумовно, ситуація, на жаль, політична.

“У мене абсолютно критичне відношення до професіоналізму уряду. Для мене однозначно, що і Найєм і Кудрицький провалили захист укриттів. Я вважаю, там правоохоронці мають давно працювати”, — переконаний народний депутат.

При цьому, за його словами, і Київський міський голова Віталій Кличко, і місто, очевидно, не зробили все можливе для захисту енергетичної інфраструктури. Політик зауважив, що захист від ракет місто забезпечити не могло, однак можна було захистити відповідними конструкціями трансформатори. Це, як зазначив нардеп, можна легко було робити на рівні міста.

“Я б все ж таки нагадав Кличку, що він не просто міський голова, а ще й голова державної адміністрації. Тому до мера і до Київміськради свої претензії. Вони розслабилися і кошти використовують не за пріоритетами воєнного часу. Я не розумію, чому Київ не будував для трансформаторних вузлів і вузлів автоматики свій захист. А це мали б бути металеві троси, сітки, відповідні конструкції, які абсолютно можна було б будувати. І вони б значною мірою могли допомогти”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що столичні посадовці потрапили в черговий скандал.