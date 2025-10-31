Чому не спрацював захист енергетичної інфраструктури: у Раді назвали винних

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Росія продовжує масовані обстріли енергетичної інфраструктури. Посадовці запевняли, що критично важливі об'єкти захищені, однак на практиці це виявилося не так. У Раді розповіли, хто винен, що захист енергетичної інфраструктури, який будували вже давно, не спрацював.
Проблеми зі світлом. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат України Олексій Кучеренко зазначив, що по Києву, безумовно, ситуація, на жаль, політична.
При цьому, за його словами, і Київський міський голова Віталій Кличко, і місто, очевидно, не зробили все можливе для захисту енергетичної інфраструктури. Політик зауважив, що захист від ракет місто забезпечити не могло, однак можна було захистити відповідними конструкціями трансформатори. Це, як зазначив нардеп, можна легко було робити на рівні міста.
