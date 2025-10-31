Почему не сработала защита энергетической инфраструктуры: в Раде назвали виновных

Россия продолжает массированные обстрелы энергетической инфраструктуры. Чиновники уверяли, что критически важные объекты защищены, однако на практике это оказалось не так. В Раде рассказали, кто виноват, что защита энергетической инфраструктуры, которую строили уже давно, не сработала.

Проблемы со светом. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко отметил, что по Киеву, безусловно, ситуация, к сожалению, политическая.

"У меня абсолютно критическое отношение к профессионализму правительства. Для меня однозначно, что и Найем и Кудрицкий провалили защиту укрытий. Я считаю, что там правоохранители должны давно работать", — убежден народный депутат.

При этом, по его словам, и Киевский городской голова Виталий Кличко и город, очевидно, не сделали все возможное для защиты энергетической инфраструктуры. Политик отметил, что защиту от ракет город обеспечить не мог, однако можно было защитить соответствующими конструкциями трансформаторы. Это, как отметил нардеп, можно было легко делать на уровне города.

"Я бы все-таки напомнил Кличко, что он не просто городской голова, а еще и глава государственной администрации. Поэтому к мэру и к Киевгорсовету свои претензии. Они расслабились и средства используют не по приоритетам военного времени. Я не понимаю, почему Киев не строил для трансформаторных узлов и узлов автоматики свою защиту. А это должны быть металлические тросы, сетки, соответствующие конструкции, которые абсолютно можно было бы строить. И они в значительной степени могли бы помочь”, — подытожил народный депутат.

