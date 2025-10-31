Почему не сработала защита энергетической инфраструктуры: в Раде назвали виновных

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Россия продолжает массированные обстрелы энергетической инфраструктуры. Чиновники уверяли, что критически важные объекты защищены, однако на практике это оказалось не так. В Раде рассказали, кто виноват, что защита энергетической инфраструктуры, которую строили уже давно, не сработала.
Проблемы со светом. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Алексей Кучеренко отметил, что по Киеву, безусловно, ситуация, к сожалению, политическая.
При этом, по его словам, и Киевский городской голова Виталий Кличко и город, очевидно, не сделали все возможное для защиты энергетической инфраструктуры. Политик отметил, что защиту от ракет город обеспечить не мог, однако можно было защитить соответствующими конструкциями трансформаторы. Это, как отметил нардеп, можно было легко делать на уровне города.
