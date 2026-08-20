Чому насправді Путін натякнув на завершення "СВО": експерт попередив про найгірші наслідки для України

Переговори між Україною та Росією можуть знову продовжитися у Стамбулі. Про таку можливість заявив глава російської делегації Володимир Мединський, однак конкретних дат нового раунду зустрічей він не назвав. Політолог Валерій Клочок вважає, що наразі зарано говорити про реальний прорив у дипломатичному процесі, адже Москва може переслідувати власні тактичні цілі.

Фото: з відкритих джерел

На думку експерта, одним із ключових питань потенційних переговорів може стати безпека судноплавства в Чорному морі. Йдеться про можливе перемир’я, яке передбачатиме відмову сторін від атак на торговельні судна та портову інфраструктуру.

"Головним питанням переговорів у Стамбулі може стати саме перемир’я в Чорному морі. Йдеться про те, щоб сторони утримувалися від ударів по суднах і торговельному судноплавству. Для Росії це також може бути важливим економічним питанням, адже війна створює додаткові ризики для її логістики та експорту", — зазначає Валерій Клочок.

Водночас увагу привернула заява Володимира Путіна про необхідність заздалегідь готуватися до повернення російських військовослужбовців із фронту після завершення війни. Російський президент доручив продумати питання працевлаштування та адаптації учасників війни. За словами Клочка, це не обов’язково свідчить про швидке завершення бойових дій, але показує, що Кремль уже змушений розглядати різні сценарії майбутнього.

"Путін справді говорить про необхідність заздалегідь готуватися до повернення військовослужбовців після завершення так званої СВО. Але це не означає, що Кремль уже визначив конкретну дату завершення війни. Швидше, російське керівництво намагається продемонструвати готовність до різних сценаріїв", — пояснює політолог.

Окремо Путін визнав, що українські удари завдають шкоди російській інфраструктурі. Водночас він назвав ці наслідки "некритичними" та доручив розробити програму відновлення пошкоджених об’єктів, зокрема логістичних центрів. На думку експерта, саме фінансування таких масштабних відновлювальних робіт може стати для РФ дедалі серйознішою проблемою.

"Росія змушена витрачати ресурси не лише на ведення війни, а й на відновлення об’єктів, які зазнають ударів. І тут виникає принципове питання: скільки коштуватиме така програма та де Кремль братиме кошти на її реалізацію?", — наголосив Клочок.

Портал "Коментарі" вже писав, що після того як Михайло Федоров не отримав посаду міністра оборони, його публічні заяви можуть свідчити про початок нового етапу політичної кар'єри. Політолог Тарас Загородній вважає, що колишній очільник Міноборони фактично перейшов до відкритого протистояння з президентською командою, хоча прямо Володимира Зеленського не критикує.