Почему на самом деле Путин намекнул на завершение "СВО": эксперт предупредил о самых плохих последствиях для Украины

Переговоры между Украиной и Россией могут снова продолжиться в Стамбуле. Такую возможность заявил глава российской делегации Владимир Мединский, однако конкретных дат нового раунда встреч он не назвал. Политолог Валерий Клочок считает, что рано говорить о реальном прорыве в дипломатическом процессе, ведь Москва может преследовать собственные тактические цели.

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По мнению эксперта, одним из ключевых вопросов потенциальных переговоров может стать безопасность судоходства в Черном море. Речь идет о возможном перемирии, предусматривающем отказ сторон от атак на торговые суда и портовую инфраструктуру.

"Главным вопросом переговоров в Стамбуле может стать самое перемирие в Черном море. Речь идет о том, чтобы стороны воздерживались от ударов по судам и торговому судоходству. Для России это также может быть важным экономическим вопросом, ведь война создает дополнительные риски для ее логистики и экспорта", — отмечает.

В то же время, внимание привлекло заявление Владимира Путина о необходимости заранее готовиться к возвращению российских военнослужащих с фронта после завершения войны. Российский президент поручил продумать вопросы трудоустройства и адаптации участников войны. По словам Клочко, это не обязательно свидетельствует о скором завершении боевых действий, но показывает, что Кремль уже вынужден рассматривать разные сценарии будущего.

"Путин действительно говорит о необходимости заранее готовиться к возвращению военнослужащих после завершения так называемой СВО. Но это не значит, что Кремль уже определил конкретную дату завершения войны. Скорее, российское руководство пытается продемонстрировать готовность к разным сценариям", — объясняет политолог.

Отдельно Путин признал, что украинские удары наносят ущерб российской инфраструктуре. В то же время, он назвал эти последствия "некритичными" и поручил разработать программу восстановления поврежденных объектов, в частности логистических центров. По мнению эксперта, именно финансирование таких масштабных восстановительных работ может стать для РФ все более серьезной проблемой.

"Россия вынуждена тратить ресурсы не только на ведение войны, но и на восстановление терпящих удары объектов. И здесь возникает принципиальный вопрос: сколько будет стоить такая программа и где Кремль будет брать средства на ее реализацию?", — подчеркнул Клочок.

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