Чому Лавров попередив Рубіо про удари по Києву: стало відомо про страшне приниження США

Клименко Елена
Під час телефонної розмови між главою МЗС Росії Сергієм Лавровим та держсекретарем США Марко Рубіо російська сторона, за повідомленнями, заявила про початок "системних ударів по центрах ухвалення рішень" у Києві. Така риторика, на думку частини експертів, виглядає як демонстративний тиск на Вашингтон і підкреслює зміну балансу в дипломатичній взаємодії.
Політолог і міжнародний експерт Максим Несвітайлов вважає, що сам факт подібного повідомлення під час прямого контакту між високопосадовцями США та РФ свідчить про зростання впевненості Кремля у власних діях. Він зазначає, що Росія дедалі менше зважає на можливу реакцію Сполучених Штатів і фактично переходить до відкритого інформування про свої наміри без побоювання наслідків.
На думку експерта, така ситуація повинна стати сигналом для союзників США щодо переоцінки рівня надійності американського лідерства в системі безпеки. Він звертає увагу, що нині Вашингтон, за його оцінкою, демонструє обмежену здатність до оперативної та жорсткої відповіді, що створює простір для більш ризикованої поведінки з боку Москви.
Несвітайлов також пов’язує зміну поведінки Росії з відсутністю чітких стримувальних кроків, які могли б змінити розрахунки Кремля. Зокрема, він згадує, що в Москві не бачать негайних наслідків у вигляді посилення військової допомоги Україні або суттєвого розширення санкційного тиску.
Окремо експерт порівнює реакції різних міжнародних гравців, наголошуючи, що європейські держави демонструють більш жорстку та послідовну позицію у відповідь на дії Росії. На цьому тлі, за його словами, позиція США виглядає менш рішучою, обмежуючись загальними закликами до припинення війни без конкретних інструментів впливу.
У підсумку він зазначає, що нинішня дипломатична динаміка відображає не лише поведінку Росії, а й слабкі місця у реакції Заходу, які Москва активно використовує у власних інтересах.
