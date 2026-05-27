Почему Лавров предупредил Рубио об ударах по Киеву: стало известно о страшном унижении США

В ходе телефонного разговора между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио российская сторона, по сообщениям, заявила о начале "системных ударов по центрам принятия решений" в Киеве. Подобная риторика, по мнению части экспертов, выглядит как демонстративное давление на Вашингтон и подчеркивает изменение баланса в дипломатическом взаимодействии.

Политолог и международный эксперт Максим Несвитайлов считает, что сам факт подобного сообщения во время прямого контакта между чиновниками США и РФ свидетельствует о росте уверенности Кремля в собственных действиях. Он отмечает, что Россия все меньше учитывает возможную реакцию Соединенных Штатов и фактически переходит к открытому информированию о своих намерениях без опасения последствий.

По мнению эксперта, такая ситуация должна стать сигналом для союзников США по поводу переоценки уровня надежности американского лидерства в системе безопасности. Он обращает внимание, что сейчас Вашингтон, по его оценке, демонстрирует ограниченную способность к оперативному и жесткому ответу, что создает простор для более рискованного поведения со стороны Москвы.

Несвитайлов также связывает изменение поведения России с отсутствием четких сдерживающих шагов, которые могли бы изменить расчеты Кремля. В частности, он упоминает, что в Москве не видят немедленных последствий посредством усиления военной помощи Украине или существенного расширения санкционного давления.

Отдельно эксперт сравнивает реакции разных международных игроков, отмечая, что европейские государства демонстрируют более жесткую и последовательную позицию в ответ на действия России. На этом фоне, по его словам, позиция США выглядит менее решительной, ограничиваясь всеобщими призывами к прекращению войны без конкретных инструментов влияния.

В итоге он отмечает, что нынешняя дипломатическая динамика отражает не только поведение России, но и слабые места реакции Запада, которые Москва активно использует в собственных интересах.

