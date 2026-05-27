Чому Кремль вибухнув новими погрозами Києву: на що реально здатний

Кравцев Сергей
Росіяни погрожують новими ударами по Україні. Глава російського МЗС Сергій Лавров навіть анонсує їхні атаки у розмові з держсекретарем США Марко Рубіо та нібито закликає евакуювати дипломатичні представництва в Києві. Про що говорять нові погрози щодо ударів? Якою може бути наступна атака на Україну? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, розібравши думки експертів.
Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко зазначив в інтерв’ю "24 Каналу", що Володимир Путін будує послідовний алгоритм дій. Він застосовує для тиску старі політичні та військові інструменти.
Романенко зауважив, що Росія використала воєнний компонент, провівши спільні з Білоруссю ядерні навчання.
Путін створює у Білорусі додатковий плацдарм для гібридних, зокрема ядерних дій, які наближаються до кордонів країн Європи.
На думку генерал-лейтенанта у відставці, Москві було потрібно спершу дотиснути зброєю, здійснивши масований удар по Україні 24 травня, а потім залякувати дипломатів і європейські країни.
Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський зазначив, що Росія нарощує виробництво окремих типів ракет. Але є суттєва різниця між "виробляти більше" й "мати можливість регулярно проводити атаки масштабу 24 травня". Щоб завдати такого удару, потрібно накопичити запаси, підготувати носії, здійснити координацію й загалом мати величезний ресурс.
За його словами, дрони зараз є основним інструментом виснаження української ППО, тоді як ракети використовуються більше як елемент прориву або психологічного тиску. Тому Росія продовжуватиме комбінувати масовані атаки з регулярнішими хвилями "Шахедів".
Експерт вважає, що заяви про удари по центрах ухвалення рішень є не стільки військовою, скільки інформаційно-психологічною кампанією. Росія нагнітає, хоче показати, що начебто може ще більше ескалувати.
