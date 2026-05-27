Чому Кремль вибухнув новими погрозами Києву: на що реально здатний

Росіяни погрожують новими ударами по Україні. Глава російського МЗС Сергій Лавров навіть анонсує їхні атаки у розмові з держсекретарем США Марко Рубіо та нібито закликає евакуювати дипломатичні представництва в Києві. Про що говорять нові погрози щодо ударів? Якою може бути наступна атака на Україну? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, розібравши думки експертів.

Москві було потрібно спершу дотиснути зброєю

Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко зазначив в інтерв’ю "24 Каналу", що Володимир Путін будує послідовний алгоритм дій. Він застосовує для тиску старі політичні та військові інструменти.

Романенко зауважив, що Росія використала воєнний компонент, провівши спільні з Білоруссю ядерні навчання.

Путін створює у Білорусі додатковий плацдарм для гібридних, зокрема ядерних дій, які наближаються до кордонів країн Європи.

На думку генерал-лейтенанта у відставці, Москві було потрібно спершу дотиснути зброєю, здійснивши масований удар по Україні 24 травня, а потім залякувати дипломатів і європейські країни.

"Під час цього масованого удару були пошкоджені місця проживання дипломатів Албанії, а також стався приліт біля посольства Азербайджану. Тому Росія використовує ці погрози для того, щоб здійснювати подальший тиск на дипломатів, зриваючи їхню роботу. Саме для цього проводяться такі військово-дипломатичні дії", – пояснив Ігор Романенко.

Сам факт запуску великої кількості ракет ще не означає наявність реального військового ефекту

Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський зазначив, що Росія нарощує виробництво окремих типів ракет. Але є суттєва різниця між "виробляти більше" й "мати можливість регулярно проводити атаки масштабу 24 травня". Щоб завдати такого удару, потрібно накопичити запаси, підготувати носії, здійснити координацію й загалом мати величезний ресурс.

"Технічно Росія ще здатна проводити подібні масовані атаки, але питання тут не лише у можливості, а у вартості та темпах відновлення запасів. Такі удари дуже дорогі навіть для російського ВПК. Особливо якщо говорити про "Кинджали", "Циркони" чи потенційне застосування "Орешника", – акцентував Храпчинський.

За його словами, дрони зараз є основним інструментом виснаження української ППО, тоді як ракети використовуються більше як елемент прориву або психологічного тиску. Тому Росія продовжуватиме комбінувати масовані атаки з регулярнішими хвилями "Шахедів".

Експерт вважає, що заяви про удари по центрах ухвалення рішень є не стільки військовою, скільки інформаційно-психологічною кампанією. Росія нагнітає, хоче показати, що начебто може ще більше ескалувати.

"Як правило, такі заяви з'являються тоді, коли Кремлю потрібно або компенсувати відсутність стратегічних успіхів на фронті, або посилити психологічний тиск на українське суспільство. Й тут важливо розуміти: сам факт запуску великої кількості ракет ще не означає наявність реального військового ефекту", – заявив авіаексперт.

