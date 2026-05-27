Почему Кремль разразился новыми угрозами Киеву: на что реально способен

Россияне угрожают новыми ударами по Украине. Глава российского МИДа Сергей Лавров даже анонсирует их атаки в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио и якобы призывает эвакуировать дипломатические представительства в Киеве. О чем говорят новые угрозы ударов? Какая может быть следующая атака на Украину? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, разобрав мнения экспертов.

Удар по Киеву.

Москве нужно было сначала дожать оружием

Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко отметил в интервью "24 Каналу", что Владимир Путин строит последовательный алгоритм действий. Он применяет для давления старые политические и военные инструменты.

Романенко отметил, что Россия использовала военный компонент, проведя совместные с Беларусью ядерные учения.

Путин создает в Беларуси дополнительный плацдарм для гибридных, в частности, ядерных действий, приближающихся к границам стран Европы.

По мнению генерал-лейтенанта в отставке, Москве нужно было сначала дожать оружием, нанеся массированный удар по Украине 24 мая, а затем запугать дипломатов и европейские страны.

"Во время этого массированного удара были повреждены места обитания дипломатов Албании, а также произошел прилет у посольства Азербайджана. Поэтому Россия использует эти угрозы для того, чтобы оказывать дальнейшее давление на дипломатов, срывая их работу. Именно для этого проводятся такие военно-дипломатические действия", — пояснил Игорь Романенко.

Сам факт запуска большого количества ракет еще не означает реального военного эффекта.

Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский отметил, что Россия наращивает производство отдельных типов ракет. Но есть существенная разница между "производить больше" и "иметь возможность регулярно проводить атаки масштаба 24 мая". Чтобы нанести такой удар, нужно накопить запасы, подготовить носители, осуществить координацию и иметь огромный ресурс.

"Технически Россия еще способна проводить подобные массированные атаки, но вопрос здесь не только в возможности, но и в стоимости и темпах восстановления запасов. Такие удары очень дороги даже для российского ВПК. Особенно если говорить о "Кинжалах", "Цирконах" или потенциальном применении "Орешника", — акцентировал Храпчинский.

По его словам, дроны сейчас являются основным инструментом истощения украинской ПВО, в то время как ракеты используются больше как элемент прорыва или психологического давления. Поэтому Россия будет продолжать комбинировать массированные атаки с более регулярными волнами "Шахедов".

Эксперт считает, что заявления об ударах по центрам принятия решений не столько военной, сколько информационно-психологической кампанией. Россия нагнетает, хочет показать, что вроде бы может еще больше эскалировать.

Как правило, такие заявления появляются тогда, когда Кремлю нужно либо компенсировать отсутствие стратегических успехов на фронте, либо усилить психологическое давление на украинское общество. И здесь важно понимать: сам факт запуска большого количества ракет еще не означает реального военного эффекта", – заявил авиаэксперт.

