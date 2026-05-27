Почему Кремль разразился новыми угрозами Киеву: на что реально способен

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Россияне угрожают новыми ударами по Украине. Глава российского МИДа Сергей Лавров даже анонсирует их атаки в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио и якобы призывает эвакуировать дипломатические представительства в Киеве. О чем говорят новые угрозы ударов? Какая может быть следующая атака на Украину? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, разобрав мнения экспертов.
Удар по Киеву. Фото: из открытых источников
Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко отметил в интервью "24 Каналу", что Владимир Путин строит последовательный алгоритм действий. Он применяет для давления старые политические и военные инструменты.
Романенко отметил, что Россия использовала военный компонент, проведя совместные с Беларусью ядерные учения.
Путин создает в Беларуси дополнительный плацдарм для гибридных, в частности, ядерных действий, приближающихся к границам стран Европы.
По мнению генерал-лейтенанта в отставке, Москве нужно было сначала дожать оружием, нанеся массированный удар по Украине 24 мая, а затем запугать дипломатов и европейские страны.
Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский отметил, что Россия наращивает производство отдельных типов ракет. Но есть существенная разница между "производить больше" и "иметь возможность регулярно проводить атаки масштаба 24 мая". Чтобы нанести такой удар, нужно накопить запасы, подготовить носители, осуществить координацию и иметь огромный ресурс.
По его словам, дроны сейчас являются основным инструментом истощения украинской ПВО, в то время как ракеты используются больше как элемент прорыва или психологического давления. Поэтому Россия будет продолжать комбинировать массированные атаки с более регулярными волнами "Шахедов".
Эксперт считает, что заявления об ударах по центрам принятия решений не столько военной, сколько информационно-психологической кампанией. Россия нагнетает, хочет показать, что вроде бы может еще больше эскалировать.
Читайте на портале "Комментарии" — Путин передал Трампу тайное послание через Рубио.