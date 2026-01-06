Будь-яке офіційне визнання російської окупації українських територій може спричинити серйозні наслідки для глобальної безпеки, підкреслюють експерти. Таку думку висловив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко. Він наголосив, що подібний крок зруйнує чинні міжнародні угоди та створить небезпечний прецедент, коли силове захоплення територій іншими державами стане легітимним інструментом політики.

За словами Федоренка, наслідки виходять далеко за межі України. У разі визнання окупації війна перестане розглядатися як виняткова подія, а перетвориться на засіб для перегляду кордонів.

"Це не лише питання України — йдеться про повний крах світової архітектури безпеки", — зауважив командир полку.

Раніше Кремль висував вимогу передати йому весь Донбас нібито для припинення бойових дій. Україна ж рішуче відкидає такі умови, оскільки силове захоплення цього регіону російськими військами є малоймовірним. Федоренко також підкреслював, що наступальний потенціал РФ залишатиметься високим як мінімум до 2027 року, тому справжніх переговорів щодо завершення війни до цього часу очікувати не варто.

У цьому контексті важливу позицію висловив американський сенатор-республіканець Роджер Вікер, голова сенатського комітету зі збройних сил. Він зазначив, що не слід примушувати Україну поступатися своїми територіями Кремлю. За його словами, Україна готова до миру на справедливих умовах і має право захищати свою суверенність без нав’язування компромісів, що суперечать міжнародному праву.

Раніше портал "Коментарі" писав, що повалення режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі за участю США може стати лише першим кроком у масштабному перерозподілі сфер впливу у світі. Аналітики зазначають, що дії американського керівництва, зокрема президента Дональда Трампа, можуть призвести до великих політичних домовленостей із Росією та Китаєм, де ціною домінування США в Латинській Америці стає безпека та майбутнє України, повідомляє Financial Times.