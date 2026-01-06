Любое официальное признание российской оккупации украинских территорий может повлечь за собой серьезные последствия для глобальной безопасности, подчеркивают эксперты. Такое мнение высказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. Он подчеркнул, что подобный шаг разрушит действующие международные соглашения и создаст опасный прецедент, когда силовой захват территорий другими государствами станет легитимным инструментом политики.

По словам Федоренко, последствия выходят далеко за пределы Украины. В случае признания оккупации, война перестанет рассматриваться как исключительное событие, а превратится в средство для пересмотра границ.

"Это не только вопрос Украины — речь идет о полном крахе мировой архитектуры безопасности", — отметил командир полка.

Ранее Кремль выдвигал требование передать ему весь Донбасс якобы для прекращения боевых действий. Украина же решительно отвергает такие условия, поскольку силовой захват этого региона российскими войсками маловероятен. Федоренко также подчеркивал, что наступательный потенциал РФ будет оставаться высоким как минимум до 2027 года, поэтому настоящих переговоров по завершению войны до сих пор не стоит ожидать.

В этом контексте важную позицию высказал американский сенатор-республиканец Роджер Викер, глава сенатского комитета по вооруженным силам. Он отметил, что не следует заставлять Украину уступать свои территории Кремлю. По его словам, Украина готова к миру на справедливых условиях и имеет право защищать свою суверенность без навязывания противоречащих международному праву компромиссов.

