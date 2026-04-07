Чого чекати українцям на Великдень: озвучено страшний прогноз про задум Путіна

Військовий аналітик Олег Жданов вважає, що в період Страсного тижня не можна виключати ймовірність нової масштабної атаки з боку Росії. За його оцінкою, ситуація залишається невизначеною: існує приблизно однакова кількість факторів як на користь такого розвитку подій, так і проти нього.

Експерт наголошує, що ризик удару оцінюється як "п’ятдесят на п’ятдесят", тому українцям варто зберігати пильність. Тим більше, за інформацією військових, противник уже накопичив значні запаси ракетного озброєння, зокрема балістичних ракет, а також комплексів типу "Кинджал" і "Іскандер". Це свідчить про те, що технічні можливості для проведення масованого обстрілу у ворога є. Окрім того, російська сторона добре обізнана з потенціалом української системи протиповітряної оборони, зокрема щодо перехоплення балістичних цілей.

Жданов також звертає увагу на зміну тактики противника. Останнім часом російські війська комбінують різні типи ракет, не використовуючи їх одночасно у повному обсязі. Такий підхід дозволяє не лише підтримувати інтенсивність атак, а й зберігати ресурси для подальших операцій. Якщо раніше удари переважно здійснювалися крилатими ракетами, то наступного разу, за його словами, може бути зроблено ставку саме на балістику.

Окремо експерт підкреслює небезпеку для цивільного населення, особливо у місцях скупчення людей. За його словами, рішення про застосування балістичних ракет може бути ухвалене в будь-який момент, і цей фактор обов’язково слід враховувати.

Водночас Жданов не відкидає і протилежного сценарію. Він зазначає, що Росія може утриматися від масштабного удару саме у святковий період, якщо це буде невигідно з політичної чи стратегічної точки зору. За його словами, міжнародний контекст також відіграє важливу роль: дії інших держав можуть вплинути на рішення Кремля. Таким чином, хоча загроза залишається реальною, існує і шанс, що найближчими днями масованої атаки вдасться уникнути.

