Чего ждать украинцам Пасхи: озвучен страшный прогноз о замысле Путина

Военный аналитик Олег Жданов считает , что в период Страстной недели нельзя исключать вероятность новой масштабной атаки со стороны России. По его оценке ситуация остается неопределенной: существует примерно одинаковое количество факторов как в пользу такого развития событий, так и против него.

Эксперт отмечает, что риск удара оценивается как "пятьдесят на пятьдесят", поэтому украинцам следует сохранять бдительность. Тем более, по информации военных, противник уже накопил значительные запасы ракетного вооружения, в том числе баллистических ракет, а также комплексов типа "Кинжал" и "Искандер". Это свидетельствует о том, что технические возможности для проведения массированного обстрела у врага есть. Кроме того, российская сторона хорошо осведомлена о потенциале украинской системы противовоздушной обороны, в частности, о перехвате баллистических целей.

Жданов также обращает внимание на смену тактики противника. В последнее время российские войска комбинируют разные типы ракет, не используя их одновременно в полном объеме. Такой подход позволяет не только поддерживать интенсивность атак, но и сохранять ресурсы для дальнейших операций. Если раньше удары преимущественно осуществлялись крылатыми ракетами, то в следующий раз, по его словам, может быть сделана ставка именно на баллистику.

Отдельно эксперт подчеркивает опасность для гражданского населения, особенно в местах скопления людей. По его словам, решение о применении баллистических ракет может быть принято в любой момент, и этот фактор обязательно следует учитывать.

В то же время Жданов не исключает и противоположного сценария. Он отмечает, что Россия может воздержаться от масштабного удара именно в праздничный период, если это будет невыгодно с политической или стратегической точки зрения. По его словам, международный контекст также играет немаловажную роль: действия других государств могут повлиять на решение Кремля. Таким образом, хотя угроза остается реальной, существует шанс, что в ближайшие дни массированной атаки удастся избежать.

