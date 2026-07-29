Чим Федорорв дістав Зеленського: у Раді здивували справжньою прчииною скандальної відставки

Відставка міністра оборони Михайла Федорова стала наслідком тривалого конфлікту з тодішнім головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Про це розповів народний депутат, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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За словами парламентаря, навколо кадрових рішень з'явилося чимало різних версій, однак справжня причина полягала у принципово різних підходах до управління оборонною сферою.

"Ключова проблема полягала в тому, що у них існувало різне бачення і стратегії, і тактики ведення війни", – пояснив Веніславський.

Він зазначив, що Федоров вважав за необхідне змінити підходи до використання потенціалу Збройних сил, однак не мав законних повноважень втручатися в оперативне управління військами.

"Міністр оборони вважав, що головнокомандувач не так використовує потенціал наших Збройних сил. Але воюють Збройні сили, і командує ними головнокомандувач. У міністра немає повноважень втручатися в оперативне ведення бойових дій", – наголосив депутат..

За його словами, суперечки між посадовцями відбувалися не лише під час особистих зустрічей, а й на засіданнях Ставки Верховного головнокомандувача. Саме тому під час обговорення оновлення складу уряду президент Володимир Зеленський вирішив поставити крапку у цьому протистоянні.

"Президент прямо сказав, що у воюючій країні недопустиме протистояння між двома ключовими посадовими особами, які відповідають за сектор безпеки і оборони. Коли між ними точаться суперечки, які мають деструктивний характер, необхідно ухвалювати кадрові рішення", – зазначив Веніславський.

Водночас нардеп визнав, що особисто шкодує про швидку відставку Федорова.

"Я дуже добре ставлюся до Михайла Федорова і вважаю, що йому потрібно було дати хоча б рік, щоб він реалізував свої плани. Але у воюючій країні недопустимий такий конфліктний стиль взаємовідносин", – підкреслив він.

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