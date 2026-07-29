Чем Федоров достал Зеленского: в Раде удивили настоящей причиной скандальной отставки

Отставка министра обороны Михаила Федорова стала следствием длительного конфликта с тогдашним главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Об этом рассказал народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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По словам парламентария, вокруг кадровых решений появилось немало разных версий, однако настоящая причина заключалась в принципиально разных подходах к управлению оборонной сферой.

"Ключевая проблема заключалась в том, что у них существовало разное видение и стратегии, и тактики ведения войны", – объяснил Вениславский.

Он отметил, что Федоров счел необходимым изменить подходы к использованию потенциала Вооруженных сил, однако не имел законных полномочий вмешиваться в оперативное управление войсками.

"Министр обороны считал, что главнокомандующий не так использует потенциал наших Вооруженных сил. Но воюют Вооруженные силы, и командует ими главнокомандующий. У министра нет полномочий вмешиваться в оперативное ведение боевых действий", — подчеркнул депутат.

По его словам, споры между должностными лицами происходили не только во время личных встреч, но и на заседаниях Ставки Верховного главнокомандующего. Именно поэтому, обсуждая обновление состава правительства, президент Владимир Зеленский решил поставить точку в этом противостоянии.

"Президент прямо сказал, что в воюющей стране недопустимо противостояние между двумя ключевыми должностными лицами, отвечающими за сектор безопасности и обороны. Когда между ними идут споры, которые носят деструктивный характер, необходимо принимать кадровые решения", — отметил Вениславский.

В то же время нардеп признал, что лично сожалеет о скорой отставке Федорова.

"Я очень хорошо отношусь к Михаилу Федорову и считаю, что ему нужно было дать хотя бы год, чтобы он реализовал свои планы. Но в воюющей стране недопустим такой конфликтный стиль взаимоотношений", – подчеркнул он.

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