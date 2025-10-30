Чи зможе Україна повернути тимчасово окуповані території: на Заході оцінили шанси

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що повернення Україною тимчасово окупованих Росією територій наразі вважається неможливим. За його словами, навіть за підтримки Європейського Союзу українські сили не зможуть відвоювати всі землі, втрачені під час протистояння з РФ.

Гвідо Крозетто. Фото з відкритих джерел

Гвідо Крозетто оцінив шанси України повернути тимчасово окуповані території. За його словами, крім неможливості української армії звільнити землі силою, російський диктатор Володимир Путін поставив себе в таке становище, яке унеможливлює будь-які переговори про відступ або компроміс з його боку.

"Повернення територій, втрачених у 2014 році та після лютого 2022 року, зараз вважається неможливим. Росія ніколи не відмовиться від них, а Україна не матиме сил повернути їх самостійно, навіть з нашою допомогою. Путін не може повернутися назад також. Він змінив конституцію, зробивши окуповані території "російськими" та тому поставив себе в становище, коли він не може вести переговори", — сказав Крозетто.

Водночас італійський міністр зауважив, що проблема полягає не лише у військовому аспекті, а й у впливі російської пропаганди на громадську думку в Європі.

"Несподівано італійський народ був розбещений Росією. Вона вже атакує нас гібридною когнітивною війною. Її пропаганда проникла в мозок і культурне формування багатьох людей через використання соціальних мереж, інформаційних каналів та корупційних схем", — додав Крозетто.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про заяву Крозетто, у якій він визнав, що Італія не готова до ймовірної збройної агресії, зокрема з боку Росії.

Також "Коментарі" писали, що Німеччина висміяла пропозицію Лаврова про російські "гарантії безпеки".