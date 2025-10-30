Чи зможе Україна повернути тимчасово окуповані території: на Заході оцінили шанси

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що повернення Україною тимчасово окупованих Росією територій наразі вважається неможливим. За його словами, навіть за підтримки Європейського Союзу українські сили не зможуть відвоювати всі землі, втрачені під час протистояння з РФ.
Гвідо Крозетто. Фото з відкритих джерел
Гвідо Крозетто оцінив шанси України повернути тимчасово окуповані території. За його словами, крім неможливості української армії звільнити землі силою, російський диктатор Володимир Путін поставив себе в таке становище, яке унеможливлює будь-які переговори про відступ або компроміс з його боку.
Водночас італійський міністр зауважив, що проблема полягає не лише у військовому аспекті, а й у впливі російської пропаганди на громадську думку в Європі.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про заяву Крозетто, у якій він визнав, що Італія не готова до ймовірної збройної агресії, зокрема з боку Росії.
Також "Коментарі" писали, що Німеччина висміяла пропозицію Лаврова про російські "гарантії безпеки".