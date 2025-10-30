logo

BTC/USD

107873

ETH/USD

3781.22

USD/UAH

41.97

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сможет ли Украина вернуть временно оккупированные территории: на Западе оценили шансы
commentss НОВОСТИ Все новости

Сможет ли Украина вернуть временно оккупированные территории: на Западе оценили шансы

Украина не сможет вернуть оккупированные территории, считает глава Минобороны Италии.

30 октября 2025, 09:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что возвращение Украиной временно оккупированных Россией территорий считается невозможным. По его словам, даже при поддержке Европейского Союза украинские силы не смогут отвоевать все земли, утраченные во время противостояния с РФ.

Сможет ли Украина вернуть временно оккупированные территории: на Западе оценили шансы

Гвидо Крозетто. Фото из открытых источников

Гвидо Крозетто оценил шансы Украины вернуть временно оккупированные территории. По его словам, кроме невозможности украинской армии освободить земли силой, российский диктатор Владимир Путин поставил себя в такое положение, которое делает невозможными любые переговоры об отступлении или компромиссе с его стороны.

"Возвращение территорий, потерянных в 2014 году и после февраля 2022 года, сейчас считается невозможным. Россия никогда не откажется от них, а у Украины не будет сил вернуть их самостоятельно, даже с нашей помощью. Путин не может вернуться назад также. Он изменил конституцию, сделав оккупированные территории "русскими" и потому поставил себя в положение, когда он не может вести переговоры", — сказал Крозетто.

В то же время, итальянский министр отметил, что проблема заключается не только в военном аспекте, но и во влиянии российской пропаганды на общественное мнение в Европе.

"Неожиданно итальянский народ был развращен Россией. Она уже атакует нас гибридной когнитивной войной. Ее пропаганда проникла в мозг и культурное формирование многих людей через использование социальных сетей, информационных каналов и коррупционных схем", — добавил Крозетто.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Крозетто, в котором он признал, что Италия не готова к вероятной вооруженной агрессии, в том числе со стороны России.

Также "Комментарии" писали, что Германия высмеяла предложение Лаврова о российских "гарантиях безопасности".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ansa.it/english/news/politics/2025/10/28/ukraine-wont-be-able-to-regain-lost-territories-crosetto_1878b373-3b5e-49c2-a589-147d7d1ce105.html
Теги:

Новости

Все новости