Сможет ли Украина вернуть временно оккупированные территории: на Западе оценили шансы

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что возвращение Украиной временно оккупированных Россией территорий считается невозможным. По его словам, даже при поддержке Европейского Союза украинские силы не смогут отвоевать все земли, утраченные во время противостояния с РФ.

Гвидо Крозетто. Фото из открытых источников

Гвидо Крозетто оценил шансы Украины вернуть временно оккупированные территории. По его словам, кроме невозможности украинской армии освободить земли силой, российский диктатор Владимир Путин поставил себя в такое положение, которое делает невозможными любые переговоры об отступлении или компромиссе с его стороны.

"Возвращение территорий, потерянных в 2014 году и после февраля 2022 года, сейчас считается невозможным. Россия никогда не откажется от них, а у Украины не будет сил вернуть их самостоятельно, даже с нашей помощью. Путин не может вернуться назад также. Он изменил конституцию, сделав оккупированные территории "русскими" и потому поставил себя в положение, когда он не может вести переговоры", — сказал Крозетто.

В то же время, итальянский министр отметил, что проблема заключается не только в военном аспекте, но и во влиянии российской пропаганды на общественное мнение в Европе.

"Неожиданно итальянский народ был развращен Россией. Она уже атакует нас гибридной когнитивной войной. Ее пропаганда проникла в мозг и культурное формирование многих людей через использование социальных сетей, информационных каналов и коррупционных схем", — добавил Крозетто.

