Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что возвращение Украиной временно оккупированных Россией территорий считается невозможным. По его словам, даже при поддержке Европейского Союза украинские силы не смогут отвоевать все земли, утраченные во время противостояния с РФ.
Гвидо Крозетто. Фото из открытых источников
Гвидо Крозетто оценил шансы Украины вернуть временно оккупированные территории. По его словам, кроме невозможности украинской армии освободить земли силой, российский диктатор Владимир Путин поставил себя в такое положение, которое делает невозможными любые переговоры об отступлении или компромиссе с его стороны.
В то же время, итальянский министр отметил, что проблема заключается не только в военном аспекте, но и во влиянии российской пропаганды на общественное мнение в Европе.
