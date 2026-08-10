Чи зможе Україна пережити залпи ударів балістикою: шокуючий прогноз виживання країни

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий як "Мадяр", ошелешив резонансною заявою про можливість збільшення одночасного російського залпу до 200 балістичних ракет. Такий сценарій виглядає як серйозний виклик для системи протиповітряної оборони, адже навіть найсучасніші комплекси мають обмежені можливості перехоплення. Військові експерти прямим текстом попереджають про найбільший виклик для України з початку повномасштабного вторгнення РФ. Проте чи дійсно Україна остаточно приречена на найгірший сценарій, з якого немає виходу? Портал "Коментарі" вирішив з'ясувати думки трьох моделей штучного інтелекту.

Фото: портал "Коментарі"

На думку чат-боту Copilot, найгірший сценарій передбачає масовані удари по критичній інфраструктурі — енергетичних вузлах, транспортних артеріях та промислових об’єктах. Якщо навіть частина такого залпу досягне цілей, наслідки можуть бути катастрофічними: масштабні відключення електроенергії, перебої з теплом і водою, гуманітарна криза в умовах зими. Це також створює ризик для військової логістики, адже удари по складах і транспортних вузлах можуть ускладнити постачання армії. Проте експерти наголошують: Росія навряд чи зможе одночасно випустити 200 ракет — це більше стратегічна демонстрація, ніж реальний план.

Вихід із ситуації полягає у зміцненні ППО та розосередженні критичної інфраструктури. Україна має розвивати власні засоби перехоплення, шукати альтернативні джерела постачання ракет для Patriot та інших систем, а також створювати резервні енергетичні потужності. Важливим є й дипломатичний тиск на союзників: Київ повинен доводити, що без належної підтримки війна може вийти за межі України й загрожувати Європі.

Чат-бот Gemini вважає, що спроба РФ задіяти масштабний балістичний залп — це критичний виклик для нашого неба, проте його реалізація розбивається про сувору технічну та логістичну реальність. Задекларований ворожим командуванням намір наростити спроможність одночасного пуску до 150–200 балістичних ракет ("Іскандер-М", KN-23) спрямований на перенасичення й виснаження протиракетних систем Patriot та SAMP/T. Для української ППО це означатиме роботу в умовах критичного навантаження, коли ключовим завданням стане не суцільний захист усіх об'єктів, а точкова оборона критичної інфраструктури, насамперед атомної генерації та ключових вузлів розподілу.

Водночас потенційна спроможність завдати такого удару не означає його автоматичного виконання під час однієї атаки. На заваді Кремлю стають суттєві обмеження: дефіцит пускових установок, складнощі з одночасною координацією десятків розрахунків, швидке зношування стволів і систем наведення.

Чат-бот ChatGPT стверджує, що виключати подальше нарощування ракетного потенціалу РФ не варто, адже Росія вже показала здатність збільшувати виробництво та накопичувати озброєння для масованих атак. Якщо Москва справді доведе кількість готових до запуску балістичних ракет до 200, це стане надзвичайно серйозним випробуванням для української ППО, адже навіть удвічі менший залп може створити значне перевантаження систем захисту. Особлива небезпека полягає у складності перехоплення балістичних цілей, для чого потрібні спеціалізовані комплекси та ракети-перехоплювачі. Тому Україні необхідно нарощувати запаси таких ракет для Patriot та інших систем, посилювати укриття, захищати критичну інфраструктуру й розвивати резервні можливості енергосистеми.

Водночас лише оборонними заходами протистояти такій загрозі буде недостатньо. Україні важливо розвивати власні засоби перехоплення, радіолокації та раннього попередження, а також зменшувати здатність Росії формувати великі ракетні залпи. Для цього потрібна системна протидія її військовій логістиці, виробничим потужностям і пусковим можливостям.

Загалом усі три версії ШІ вважають, що ставка Кремля спрямована на те, щоб використати перевагу у швидкості та масштабах ударів для створення серйозної соціально-економічної кризи в Україні. Найгірший сценарій справді може передбачати жорсткі обмеження електропостачання, однак поєднання розосередженої та посиленої ППО, захисту критичної інфраструктури й ураження російських пускових можливостей здатне допомогти Україні зберегти стабільність енергосистеми та пройти зиму без масштабного колапсу.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Росії можуть посилити мобілізаційні заходи після виборів до Державної думи у вересні. Про це заявив політтехнолог Юрій Подорожній, коментуючи інформацію про підготовку РФ до нового масштабного набору військовозобов'язаних.