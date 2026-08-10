Сможет ли Украина пережить залпы ударов баллистики: шокирующий прогноз выживания страны

Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди, известный как "Мадьяр", ошарашил резонансным заявлением о возможности увеличения одновременного российского залпа до 200 баллистических ракет. Такой сценарий выглядит серьезным вызовом для системы противовоздушной обороны, ведь даже самые современные комплексы имеют ограниченные возможности перехвата. Военные эксперты прямым текстом предупреждают о самом большом вызове для Украины с начала полномасштабного вторжения РФ. Однако действительно ли Украина окончательно обречена на самый плохой сценарий, из которого нет выхода? Портал "Комментарии" решил выяснить мнения трех моделей искусственного интеллекта.

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По мнению чат-бота Copilot , самый плохой сценарий предполагает массированные удары по критической инфраструктуре — энергетическим узлам, транспортным артериям и промышленным объектам. Если даже часть такого залпа достигнет целей, последствия могут оказаться катастрофическими: масштабные отключения электроэнергии, перебои с теплом и водой, гуманитарный кризис в условиях зимы. Это также создает риск для военной логистики, ведь удары по складам и транспортным узлам могут усложнить поставки армии. Однако эксперты отмечают, что Россия вряд ли сможет одновременно выпустить 200 ракет — это больше стратегическая демонстрация, чем реальный план.

Выход из ситуации состоит в укреплении ПВО и рассредоточении критической инфраструктуры. Украина должна развивать свои средства перехвата, искать альтернативные источники поставок ракет для Patriot и других систем, а также создавать резервные энергетические мощности. Важно и дипломатическое давление на союзников: Киев должен доказывать, что без должной поддержки война может выйти за пределы Украины и угрожать Европе.

Чат-бот Gemini считает, что попытка РФ задействовать масштабный баллистический залп – это критический вызов для нашего неба, однако его реализация разбивается о суровой технической и логистической реальности. Задекларированное враждебным командованием намерение нарастить способность одновременного пуска до 150–200 баллистических ракет ("Искандер-М", KN-23) направлено на перенасыщение и истощение противоракетных систем Patriot и SAMP/T. Для украинского ПВО это означает работу в условиях критической нагрузки, когда ключевой задачей станет не сплошная защита всех объектов, а точечная оборона критической инфраструктуры, прежде всего атомной генерации и ключевых узлов распределения.

В то же время, потенциальная способность нанести такой удар не означает его автоматического выполнения во время одной атаки. Помехой Кремлю становятся существенные ограничения: дефицит пусковых установок, сложности с одновременной координацией десятков расчетов, быстрый износ стволов и систем наведения.

Чат-бот ChatGPT утверждает, что исключать дальнейшее наращивание ракетного потенциала РФ не следует, ведь Россия уже показала способность увеличивать производство и накапливать вооружение для массированных атак. Если Москва действительно доведет количество готовых к запуску баллистических ракет до 200, это станет серьезнейшим испытанием для украинского ПВО, ведь даже вдвое меньший залп может создать значительную перегрузку систем защиты. Особая опасность заключается в сложности перехвата баллистических целей, для чего требуются специализированные комплексы и ракеты-перехватчики. Потому Украине необходимо наращивать запасы таких ракет для Patriot и других систем, усиливать укрытие, защищать критическую инфраструктуру и развивать резервные возможности энергосистемы.

В то же время, только оборонными мерами противостоять такой угрозе будет недостаточно. Украине важно развивать свои средства перехвата, радиолокации и раннего предупреждения, а также уменьшать способность России формировать крупные ракетные залпы. Для этого необходимо системное противодействие ее военной логистике, производственным мощностям и пусковым возможностям.

Все три версии ИИ считают, что ставка Кремля направлена на то, чтобы использовать преимущество в скорости и масштабах ударов для создания серьезного социально-экономического кризиса в Украине. Худший сценарий действительно может предусматривать жесткие ограничения электроснабжения, однако сочетание рассредоточенной и усиленной ПВО, защиты критической инфраструктуры и поражения российских пусковых возможностей способно помочь Украине сохранить стабильность энергосистемы и пройти зиму без масштабного коллапса.

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