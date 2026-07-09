Чи зможе Європа створити аналог американських Patriot: коли ракети випускатиме Україна

Заява Дональда Трампа про готовність передати Україні ліцензію на виробництво ракет для Patriot звучить як прорив, але військові експерти радять не поспішати з оптимізмом. Чи зможе Європа створити аналог американських Patriot? Коли такі ракети можуть почати випускати в Україні? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, вивчивши думки експертів.

Ракети до систем Patriot. Фото: з відкритих джерел

Україна вже має певні напрацювання

Військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик Олександр Мусієнко зазначив, що Європа може розробити конкурентоспроможну систему протиповітряної оборони (ППО), здатну замінити американські Patriot за умови співпраці з Україною.

"Здатна за умови, що співпрацюватиме з Україною і за умови, що Україна стане учасником цієї програми, тому що Україна має відповідні напрацювання. При цьому, я вважаю, цілком імовірно, що Європа спільно з Україною може створити аналог Patriot. Саме тому, до речі, Україна пропонує відповідний протирак систему", – сказав експерт.

Але, уточнив він, для цього потрібна активізація партнерів, потрібні європейські інвестиції та український потенціал.

"І я думаю, що це цілком реально. Більше того, іншого виходу немає, тому що на сьогоднішній день ми чудово розуміємо, що залежність виключно від систем Patriot, яких не вистачає, не залишає іншого вибору, окрім того, як почати працювати над розробкою таких систем у Європі", — пояснив він.

"Україна вже має певні напрацювання. За умови залучення українських інженерів, наших проектів, з урахуванням технологічних можливостей та інвестицій Європи, думаю, що це можна було б реалізувати і провести випробування перших ракет уже до кінця цього року", – вважає Мусієнко.

На його думку, Україна могла б і самостійно створити свою систему ППО, але для цього потрібне відповідне фінансування цієї програми.

Ракети наступного покоління працюють по-іншому

Засновник БТ "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що після налагодження виробництва ракет для Patriot в Україні перша з них може зійти з конвеєра через рік-півтора.

"Швидше – це малореально, тому що виробництво дуже високотехнологічне. По-перше, ми не знаємо, яких саме ракет. Ракети існують двох поколінь: PАС 2, PАС 3. Вони відрізняються принциповою відмінністю. PАС 2 на борту немає радара і ціль треба підсвічувати радаром. Тобто радар стоїть на землі, і він світить цю ціль, від цілі відбиваються електромагнітні хвилі, і ці хвилі сприймає ракета, і вона летить саме на ці відбиті хвилі від цієї цілі, конкретно цієї", — сказав він.

За його словами, мінус у тому, що радар повинен бути постійно включений, тому він сам стає метою, адже його бачать на великій відстані супутники або літаки.

Нарожний уточнив, що ракети наступного покоління працюють по-іншому. Їх радар можна увімкнути на короткий проміжок часу, щоб виявити ціль, або він може працювати в режимі стелс.

"Мається на увазі, що він нічого не випромінює, тільки слухає. Він навіть таким чином може бачити літак чи ракету. Він передає координати цілі в ракету Patriot, ракета запускається і летить уже до цілі, і всередині самої ракети стоїть радар. І таким чином убезпечується радар на землі. Це РАС 3. На що конкретно нам дають ліцензію, поки невідомо", — зауважив він.

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