Сможет ли Европа создать аналог американских Patriot: когда ракеты начнет выпускать Украина

Заявление Дональда Трампа о готовности передать Украине лицензию на производство ракет для Patriot звучит как прорыв, но военные эксперты советуют не торопиться с оптимизмом. Сможет ли Европа создать аналог американских Patriot? Как скоро такие ракеты могут начать выпускать в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Ракеты к системам Patriot. Фото: из открытых источников

У Украины уже есть определенные наработки

Военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко отметил, Европа может разработать конкурентоспособную систему противовоздушной обороны (ПВО), способную заменить американские Patriot при условии сотрудничества с Украиной.

"Способна при условии, что будет сотрудничать с Украиной и при условии, что Украина станет участником этой программы, потому что у Украины есть соответствующие наработки. При этом, я считаю, вполне вероятно, что Европа совместно с Украиной может создать аналог Patriot. Именно поэтому, кстати, Украина предлагает соответствующие решения, существует программа Freya, которая предусматривает противоракетную защиту и антибаллистическую систему", – сказал эксперт.

Но, уточнил он, для этого необходима активизация партнеров, нужны европейские инвестиции и украинский потенциал.

"И я думаю, что это вполне реально. Более того, другого выхода нет, потому что на сегодняшний день мы прекрасно понимаем, что зависимость исключительно от систем Patriot, которых не хватает, не оставляет другого выбора, кроме как начать работать над разработкой таких систем в Европе", – пояснил он.

"У Украины уже есть определенные наработки. При условии привлечения украинских инженеров, наших проектов, с учетом технологических возможностей и инвестиций Европы, думаю, что это можно было бы реализовать и провести испытания первых ракет уже до конца этого года", – считает Мусиенко.

По его мнению, Украина могла бы и самостоятельно создать свою систему ПВО, но для этого необходимо соответствующее финансирование этой программы.

Ракеты следующего поколения работают по-другому

Основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный отметил, после налаживания производства ракет для Patriot в Украине первая из них может сойти с конвейера через год-полтора.

"Быстрее – это маловероятно, потому что производство очень высокотехнологичное. Во-первых, мы не знаем, какие именно ракеты. Ракеты бывают двух поколений: ПАС-2, ПАС-3. Между ними есть принципиальное различие. У ПАС-2 на борту нет радара, и цель нужно подсвечивать радаром. То есть радар стоит на земле и освещает цель; от цели отражаются электромагнитные волны, которые улавливает ракета, и она летит именно по этим отраженным волнам от этой конкретной цели", – сказал эксперт.

По его словам, минус в том, что радар должен постоянно быть включен, поэтому он сам становится целью, ведь его видят на большом расстоянии спутники или самолеты.

Нарожный уточнил, ракеты следующего поколения работают по-другому. Их радар можно включить на короткий промежуток времени, чтобы обнаружить цель, либо он может работать в режиме стелс.

"Имеется в виду, что он ничего не излучает, а только "слушает". Он даже таким образом может обнаружить самолет или ракету. Он передает координаты цели ракете Patriot, ракета запускается и летит уже к цели, а внутри самой ракеты находится радар. И таким образом обеспечивается безопасность наземного радара. Это РАС 3. На что конкретно нам выдают лицензию, пока неизвестно", – отметил эксперт.

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