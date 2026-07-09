Чи згодиться Путін зупинити війну по лінії бойового зіткнення: який можливий сценарій

Після саміту НАТО в Анкарі багато хто раптом про "швидке закінчення війни", але при цьому варто звертати увагу на одну ключову річ, а саме – на реакцію Путіна на будь-які серйозні проблеми. Про це розповів нардеп, політичний оглядач Микола Княжицький.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Нардеп зауважує, що реакція Путіна завжди відбувається за одним із двох базових сценаріїв: ігнорування або ескалація.

"Згадайте події минулого. Вторгнення в Курську область, блокада Криму чи бензинова криза ігнорувалися або продовжують ігноруватися й досі. Натомість повномасштабне вторгнення, спроба анексії українських регіонів чи ліквідація того ж Пригожина – це все приклади класичної ескалації. Третього варіанту практично не існує", – зазначив Княжицький.

За його словами, проблема в тому, що будь-яка угода про перемир’я, яка передбачатиме поступки або компроміси з боку Кремля, не вписується в жоден із цих двох сценаріїв. Саме тому варіант із зупинкою бойових дій по поточній лінії фронту наразі має вкрай низьку ймовірність, адже він повністю суперечить типовій моделі поведінки російського диктатора.

Нардеп наголошує, звісно, це не означає, що такий сценарій зовсім неможливий. Зрештою, Путін зупинив наступ у Грузії у 2008 році та пішов на підписання Мінських угод у 2014 і 2015 роках. Проте в тих ситуаціях створювалися особливі умови, за яких подальша ескалація лякала Путіна і змушувала його відступати. Якщо аналогічні умови будуть створені зараз, він цілком може погодитися на перемир’я. Але на сьогодні немає жодних ознак того, що такі передумови вже існують.

"Лунають думки, що удари по російських НПЗ, пожежі на військових об’єктах, атаки на Москву та фактична блокада Криму вже є такими умовами. Проте це здебільшого намагання видати бажане за дійсне. Усі ці удари створюють серйозні проблеми для пересічних росіян. Але якби Путіна хоч трохи цікавила думка росіян, він би взагалі не починав цю війну, а, почавши її, швидко б припинив", – зауважив політик.

Він додає, тому не варто всерйоз очікувати, що чергова розмова між Путіним та президентом Дональдом Трампом миттєво зупинить бойові дії. Ця війна обов’язково закінчиться, але для досягнення цього результату нам усім потрібно ще дуже багато працювати.

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