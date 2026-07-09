Согласится ли Путин остановить войну по линии боевого столкновения: какой возможный сценарий

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Кравцев Сергей
После саммита НАТО в Анкаре многие вдруг о "скором окончании войны", но при этом следует обращать внимание на одну ключевую вещь, а именно на реакцию Путина на любые серьезные проблемы. Об этом рассказал нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Нардеп отмечает, что реакция Путина всегда происходит по одному из двух базовых сценариев: игнорирование или эскалация.
По его словам, проблема в том, что любое соглашение о перемирии, которое будет предусматривать уступки или компромиссы со стороны Кремля, не вписывается ни в один из этих двух сценариев. Именно поэтому вариант с остановкой боевых действий по текущей линии фронта имеет крайне низкую вероятность, ведь он полностью противоречит типичной модели поведения российского диктатора.
Нардеп отмечает, конечно, это не означает, что такой сценарий невозможен. В конце концов Путин остановил наступление в Грузии в 2008 году и пошел на подписание Минских соглашений в 2014 и 2015 годах. Однако в этих ситуациях создавались особые условия, при которых дальнейшая эскалация пугала Путина и заставляла его отступать. Если аналогичные условия будут созданы сейчас, то он вполне может согласиться на перемирие. Но на сегодняшний день нет никаких признаков того, что такие предпосылки уже существуют.
Он добавляет, поэтому не стоит всерьез ожидать, что очередная беседа между Путиным и президентом Дональдом Трампом мгновенно остановит боевые действия. Эта война обязательно закончится, но для достижения этого результата нам всем нужно еще очень многое работать.
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