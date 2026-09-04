Чи здатна РФ влаштувати колапс у Києві: скільки ще триватиме терор

Поки Україна шукає протиотруту проти російських реактивних дронів, Київ продовжує перебувати під постійними обстрілами. Зокрема, офіцер командування штурмових військ ЗСУ Денис Ярославський висловив думку, що російські війська можуть спробувати завдавати ударів мостами Києва. Чи здатна РФ влаштувати колапс у Києві? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, проаналізувавши думки експертів.

Атака на Київщину. Фото: з відкритих джерел

Вразливіші для ворожих ударів ТЕЦ та очисні споруди у столиці

Авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив в інтерв'ю "Телеграфу", що ймовірні російські удари по мостах у Києві не зможуть викликати транспортний колапс у столиці, навіть якщо окупантам вдасться пошкодити одну чи кілька переправ. Щоб паралізувати місто, РФ довелося одночасно знищувати значну кількість критично важливих об'єктів, на що в неї не вистачає ресурсів.

За словами Криволапа, Ярославський сказав "відверте нісенітницю заради хайпа". Експерт зазначив, що у Києві немає централізації мостами.

На його думку, навіть, якби росіянам вдалося пошкодити одну чи кілька переправ, це не призвело б до колапсу, а лише створило тимчасові "незручності". Як приклад він навів херсонські мости.

"Міст у Херсоні обстрілювали майже місяць. Щоб створити таку ситуацію в Києві, потрібно знищити всі мости, починаючи з Північного та закінчуючи Південним. Потрібно бити та бити", – сказав він.

Криволап пояснив, що найточнішою зброєю росіян є "Іскандер-М", який несе майже 500 кг вибухівки.

"Потрібно не просто завдавати ударів, щоб перекрити шлях, саму дорогу і сам проліт. Потрібно потрапляти у певні місця, щоб зруйнувати міст, наприклад, в опори. А опори там дуже міцні, і такий сценарій у принципі неможливий", – сказав він.

На його думку, більш уразливі для ворожих ударів ТЕЦ та очисні споруди у столиці, проте навіть у разі поразки цих об'єктів, каже експерт, окупантам не вдасться викликати колапс у столиці. Адже системи життєзабезпечення міста диверсифіковані, очисні споруди та каналізація мають кілька незалежних гілок та ліній, тому одночасно вивести їх з ладу малоймовірно. Щодо ТЕЦ, то й там існує певна диверсифікація, яка не дозволить паралізувати місто після потенційних ударів РФ, стверджує Криволап.

Киянам потрібно потерпіти ще 2-3 тижні

Військовий оглядач Олексій Гетьман зазначив в ефірі "Ранок.LIVE", що країна-агресор вже кілька днів поспіль атакує дронами столицю України та Київську область майже безперервно – вдень та вночі. Однак постійно окупанти не зможуть тероризувати Київ у такому темпі.

За його словами, російські атаки безпілотників, найімовірніше, підуть на спад протягом трьох тижнів.

"Це нова реальність, до неї потрібно звикати. Але вона не буде продовжуватися нескінченно і закінчиться через 2-3 тижні. Чому? Тому що будуть наші потужні дії у відповідь", — акцентував Гетьман.

Експерт наголосив, що єдиний спосіб змусити ворога припинити дронний терор – це демонструвати силу, завдавати симетричних ударів і навіть більше. У такому разі РФ зникне бажання обстрілювати Київ і область безпілотниками протягом усього дня.

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