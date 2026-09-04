Способна ли РФ устроить коллапс в Киеве: сколько еще будет продолжаться террор

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Кравцев Сергей
Пока Украина ищет противоядие против российских реактивных дронов, Киев продолжает находиться под постоянными обстрелами. В частности, офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский высказал мнение, что российские войска могут попытаться наносить удары по мостам Киева. Способна ли РФ устроить коллапс в Киеве? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.
Атака на Киевскую область. Фото: из открытых источников
Авиационный эксперт Константин Криволап отметил в интервью "Телеграфу", что вероятные российские удары по мостам в Киеве не смогут вызвать транспортный коллапс в столице, даже, если оккупантам удастся повредить одну или несколько переправ. Чтобы парализовать город, РФ пришлось бы одновременно уничтожать значительное количество критически важных объектов, на что у нее не хватает ресурсов.
По словам Криволапа, Ярославский сказал "откровенную чепуху ради хайпа". Эксперт отметил, что в Киеве нет централизации по мостам.
По его мнению, даже, если бы россиянам удалось повредить одну или несколько переправ, это не привело бы к коллапсу, а лишь создало бы временные "неудобства". В качестве примера он привел херсонские мосты.
Криволап пояснил, что самым точным оружием россиян является "Искандер-М", который несет почти 500 кг взрывчатки.
По его мнению, более уязвимы для вражеских ударов ТЭЦ и очистные сооружения в столице, однако даже в случае поражения этих объектов, говорит эксперт, оккупантам не удастся вызвать коллапс в столице. Ведь системы жизнеобеспечения города диверсифицированы, очистные сооружения и канализация имеют несколько независимых ветвей и линий, поэтому одновременно вывести их из строя маловероятно. Что касается ТЭЦ, то и там существует определенная диверсификация, которая не позволит парализовать город после потенциальных ударов РФ, утверждает Криволап.
Военный обозреватель Алексей Гетьман отметил в эфире "Ранок.LIVE", что страна-агрессор уже несколько дней подряд атакует дронами столицу Украины и Киевскую область почти непрерывно – днем и ночью. Однако постоянно оккупанты не смогут терроризировать Киев в таком темпе.
По его словам, российские атаки беспилотников, скорее всего, пойдут на спад в течение трех недель.
Эксперт подчеркнул, что единственный способ заставить врага прекратить дронный террор – это демонстрировать силу, наносить симметричные удары и даже больше. В таком случае у РФ исчезнет желание обстреливать Киев и область беспилотниками в течение всего дня.
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