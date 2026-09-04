Способна ли РФ устроить коллапс в Киеве: сколько еще будет продолжаться террор

Пока Украина ищет противоядие против российских реактивных дронов, Киев продолжает находиться под постоянными обстрелами. В частности, офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский высказал мнение, что российские войска могут попытаться наносить удары по мостам Киева. Способна ли РФ устроить коллапс в Киеве? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Атака на Киевскую область. Фото: из открытых источников

Более уязвимы для вражеских ударов ТЭЦ и очистные сооружения в столице

Авиационный эксперт Константин Криволап отметил в интервью "Телеграфу", что вероятные российские удары по мостам в Киеве не смогут вызвать транспортный коллапс в столице, даже, если оккупантам удастся повредить одну или несколько переправ. Чтобы парализовать город, РФ пришлось бы одновременно уничтожать значительное количество критически важных объектов, на что у нее не хватает ресурсов.

По словам Криволапа, Ярославский сказал "откровенную чепуху ради хайпа". Эксперт отметил, что в Киеве нет централизации по мостам.

По его мнению, даже, если бы россиянам удалось повредить одну или несколько переправ, это не привело бы к коллапсу, а лишь создало бы временные "неудобства". В качестве примера он привел херсонские мосты.

"Мост в Херсоне обстреливали почти месяц. Чтобы создать такую ситуацию в Киеве, нужно уничтожить все мосты, начиная с Северного и заканчивая Южным. Нужно бить и бить", – сказал он.

Криволап пояснил, что самым точным оружием россиян является "Искандер-М", который несет почти 500 кг взрывчатки.

"Нужно не просто наносить удары, чтобы перекрыть путь, саму дорогу и сам пролет. Нужно попадать в определенные места, чтобы разрушить мост, например, в опоры. А опоры там очень прочные, и такой сценарий в принципе невозможен", – сказал он.

По его мнению, более уязвимы для вражеских ударов ТЭЦ и очистные сооружения в столице, однако даже в случае поражения этих объектов, говорит эксперт, оккупантам не удастся вызвать коллапс в столице. Ведь системы жизнеобеспечения города диверсифицированы, очистные сооружения и канализация имеют несколько независимых ветвей и линий, поэтому одновременно вывести их из строя маловероятно. Что касается ТЭЦ, то и там существует определенная диверсификация, которая не позволит парализовать город после потенциальных ударов РФ, утверждает Криволап.

Киевлянам нужно потерпеть еще 2-3 недели

Военный обозреватель Алексей Гетьман отметил в эфире "Ранок.LIVE", что страна-агрессор уже несколько дней подряд атакует дронами столицу Украины и Киевскую область почти непрерывно – днем и ночью. Однако постоянно оккупанты не смогут терроризировать Киев в таком темпе.

По его словам, российские атаки беспилотников, скорее всего, пойдут на спад в течение трех недель.

"Это новая реальность, к ней нужно привыкать. Но она не будет продолжаться бесконечно и закончится через 2-3 недели. Почему? Потому что последуют наши мощные ответные действия", — акцентировал Гетьман.

Эксперт подчеркнул, что единственный способ заставить врага прекратить дронный террор – это демонстрировать силу, наносить симметричные удары и даже больше. В таком случае у РФ исчезнет желание обстреливать Киев и область беспилотниками в течение всего дня.

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