Чи здаині наблизити переговори довгоочікуваний мир: українці висловили неочікуваний ультиматум

Близько 70% українців не вірять, що нинішні переговори зможуть забезпечити тривалий мир, повідомляє Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Лише чверть опитаних (25%) вважають, що перемовини можуть призвести до стабільного врегулювання конфлікту, а решта 5% респондентів не змогли визначитися зі своєю позицією. Порівняно з серединою січня 2026 року суттєвих змін у настроях громадян не спостерігається.

Фото: з відкритих джерел

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначає, що українці критично оцінюють хід переговорного процесу та не покладають великих надій на швидке досягнення результату. За його словами, реалії на фронті та тиск з боку Росії залишають мало підстав для оптимізму. Серед причин – активні обстріли українських територій, терор цивільного населення, відключення електроенергії у зимовий період, а також безкомпромісні заяви російського керівництва, які свідчать про відсутність готовності завершити війну на прийнятних для України умовах.

Грушецький підкреслює, що українці готові до обговорення важких компромісів, однак ніякі переговори не мають призвести до фактичної капітуляції країни. Опитані громадяни усвідомлюють ризики та обмеження нинішніх переговорів, але залишаються відкритими до дискусій, які зможуть захистити національні інтереси.

Опитування "Омнібус" КМІС проводив з 12 по 24 лютого 2026 року методом телефонних інтерв’ю (CATI) серед 2004 респондентів. Вибірка охоплювала всі регіони України, контрольовані урядом, і була сформована на основі випадкових мобільних номерів. Дані дослідження відображають настрої громадян у реальних умовах тривалої війни та підкреслюють прагнення українців до справедливого і безпечного мирного вирішення конфлікту.

