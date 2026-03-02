logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Смогут ли приблизить переговоры долгожданный мир: украинцы выразили неожиданный ультиматум
commentss НОВОСТИ Все новости

Смогут ли приблизить переговоры долгожданный мир: украинцы выразили неожиданный ультиматум

По сравнению с серединой января настроения украинцев остались без изменений

2 марта 2026, 12:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Около 70% украинцев не верят, что нынешние переговоры смогут обеспечить продолжительный мир, сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС). Лишь четверть опрошенных (25%) считают, что переговоры могут привести к стабильному урегулированию конфликта, а остальные 5% респондентов не смогли определиться со своей позицией. По сравнению с серединой января 2026 существенных изменений в настроениях граждан не наблюдается.

Смогут ли приблизить переговоры долгожданный мир: украинцы выразили неожиданный ультиматум

Фото: из открытых источников

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отмечает, что украинцы критически оценивают ход переговорного процесса и не возлагают больших надежд на скорейшее достижение результата. По его словам, реалии на фронте и давление со стороны России оставляют мало поводов для оптимизма. Среди причин активные обстрелы украинских территорий, террор гражданского населения, отключение электроэнергии в зимний период, а также бескомпромиссные заявления российского руководства, свидетельствующие об отсутствии готовности завершить войну на приемлемых для Украины условиях.

Грушецкий подчеркивает, что украинцы готовы к обсуждению тяжелых компромиссов, однако никакие переговоры не приведут к фактической капитуляции страны. Опрошенные граждане осознают риски и ограничения нынешних переговоров, но остаются открытыми для дискуссий, которые смогут защитить национальные интересы.

Опрос "Омнибус" КМИС проводил с 12 по 24 февраля 2026 методом телефонных интервью (CATI) среди 2004 респондентов. Выборка охватывала все регионы Украины, контролируемые правительством, и была сформирована на основе случайных мобильных номеров. Данные исследования отражают настроения граждан в реальных условиях длительной войны и подчеркивают стремление украинцев к справедливому и безопасному мирному разрешению конфликта.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может рассмотреть возможность разблокирования кредита для Украины от Европейского Союза на сумму 90 млрд евро. По информации Politico со ссылкой на европейских дипломатов, условие заключается в предоставлении Будапешта оборонного займа на 16 млрд евро.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости