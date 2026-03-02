Смогут ли приблизить переговоры долгожданный мир: украинцы выразили неожиданный ультиматум

Около 70% украинцев не верят, что нынешние переговоры смогут обеспечить продолжительный мир, сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС). Лишь четверть опрошенных (25%) считают, что переговоры могут привести к стабильному урегулированию конфликта, а остальные 5% респондентов не смогли определиться со своей позицией. По сравнению с серединой января 2026 существенных изменений в настроениях граждан не наблюдается.

Фото: из открытых источников

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отмечает, что украинцы критически оценивают ход переговорного процесса и не возлагают больших надежд на скорейшее достижение результата. По его словам, реалии на фронте и давление со стороны России оставляют мало поводов для оптимизма. Среди причин активные обстрелы украинских территорий, террор гражданского населения, отключение электроэнергии в зимний период, а также бескомпромиссные заявления российского руководства, свидетельствующие об отсутствии готовности завершить войну на приемлемых для Украины условиях.

Грушецкий подчеркивает, что украинцы готовы к обсуждению тяжелых компромиссов, однако никакие переговоры не приведут к фактической капитуляции страны. Опрошенные граждане осознают риски и ограничения нынешних переговоров, но остаются открытыми для дискуссий, которые смогут защитить национальные интересы.

Опрос "Омнибус" КМИС проводил с 12 по 24 февраля 2026 методом телефонных интервью (CATI) среди 2004 респондентов. Выборка охватывала все регионы Украины, контролируемые правительством, и была сформирована на основе случайных мобильных номеров. Данные исследования отражают настроения граждан в реальных условиях длительной войны и подчеркивают стремление украинцев к справедливому и безопасному мирному разрешению конфликта.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может рассмотреть возможность разблокирования кредита для Украины от Европейского Союза на сумму 90 млрд евро. По информации Politico со ссылкой на европейских дипломатов, условие заключается в предоставлении Будапешта оборонного займа на 16 млрд евро.