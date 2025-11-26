Чи завершиться війна в Україні до кінця року: прогноз Рютте

Війну в Україні справді реально завершити до кінця 2025 року. Але припинення війни та будь-які "мирні плани" не скасують того факту, що Росія залишатиметься великою загрозою для Європи. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в інтерв'ю іспанському виданню El Pais заявив генеральний секретар НАТО Марка Рютте.

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

Рютте зазначив, що війна в Україні може завершитися вже до кінця 2025 року, а сам генсек хоче "зробити все можливе", щоб допомогти президенту США Дональду Трампу "втілити у життя" ідею миру в Україні.

"Я повністю поділяю бачення Трампа: ця різанина має припинитися", — заявив він.

При цьому Рютте наголосив на втратах, які зазнає Росія. Він нагадав, що зараз понад мільйон російських солдатів ліквідовано або поранено в Україні — при цьому це лише незворотні втрати РФ.

"Зараз близько мільйона росіян загинуло або зазнало тяжких поранень. Росія втрачає близько 20 000 солдатів щомісяця. Чи можете ви собі це уявити? 20 000 солдатів на місяць. Це батьки та сини, які гинуть, ледве одержуючи якусь територію", — сказав він.

Рютте також наголосив, що на тлі таких божевільних втрат територіальні досягнення РФ вкрай сумнівні. За 2025 рік ціною значних втрат Росія захопила приблизно 1% української території.

"Вони намагаються взяти Покровськ вже 18 місяців і досі не тримають його повністю під контролем. Більше росіян загинуло, намагаючись взяти це місто, ніж кількість українців, які там жили спочатку", — резюмував він.

Зазначимо, під час цього ж інтерв'ю Марк Рютте зазначив, що російський диктатор Володимир Путін через санкції США почав розглядати непопулярне рішення. Йдеться про підвищення податків у Росії.

Генсек підтвердив великий вплив на економіку Росії нових санкцій США, спрямованих проти двох найбільших російських нафтових компаній.



