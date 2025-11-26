Чи завершиться війна в Україні до кінця року: прогноз Рютте

Рубрики
Кравцев Сергей
Війну в Україні справді реально завершити до кінця 2025 року. Але припинення війни та будь-які "мирні плани" не скасують того факту, що Росія залишатиметься великою загрозою для Європи. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в інтерв'ю іспанському виданню El Pais заявив генеральний секретар НАТО Марка Рютте.
Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел
Рютте зазначив, що війна в Україні може завершитися вже до кінця 2025 року, а сам генсек хоче "зробити все можливе", щоб допомогти президенту США Дональду Трампу "втілити у життя" ідею миру в Україні.
При цьому Рютте наголосив на втратах, які зазнає Росія. Він нагадав, що зараз понад мільйон російських солдатів ліквідовано або поранено в Україні — при цьому це лише незворотні втрати РФ.
Рютте також наголосив, що на тлі таких божевільних втрат територіальні досягнення РФ вкрай сумнівні. За 2025 рік ціною значних втрат Росія захопила приблизно 1% української території.
Зазначимо, під час цього ж інтерв'ю Марк Рютте зазначив, що російський диктатор Володимир Путін через санкції США почав розглядати непопулярне рішення. Йдеться про підвищення податків у Росії.
Генсек підтвердив великий вплив на економіку Росії нових санкцій США, спрямованих проти двох найбільших російських нафтових компаній.