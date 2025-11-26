Завершится ли война в Украине до конца года: прогноз Рютте

Рубрики
Кравцев Сергей
Войну в Украине в самом деле реально завершить до конца 2025 года. Но прекращение войны и любые "мирные планы" не отменят того факта, что Россия будет оставаться большой угрозой для Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью испанскому изданию El Pais заявил генеральный секретарь НАТО Марка Рютте.
Марк Рютте. Фото: из открытых источников
Рютте отметил, что война в Украине может завершиться уже к концу 2025 года, а сам генсек хочет "сделать все возможное", чтобы помочь президенту США Дональду Трампу "воплотить в жизнь" идею мира в Украине.
При этом Рютте акцентировал на потерях, которые несет Россия. Он напомнил, что сейчас более миллиона российских солдат ликвидировано или ранено в Украине — при этом это только необратимые потери РФ.
Рютте также акцентировал, что на фоне таких безумных потерь территориальные достижения РФ крайне сомнительны. За 2025 год ценой больших потерь Россия захватила примерно 1% украинской территории.
Отметим, в ходе этого же интервью Марк Рютте отметил, российский диктатор Владимир Путин из-за санкций США начал рассматривать непопулярное решение. Речь идет о повышении налогов в России.
Генсек подтвердил большое влияние на экономику России новых санкций США, которые направлены против двух крупнейших российских нефтяных компаний.