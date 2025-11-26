Завершится ли война в Украине до конца года: прогноз Рютте

Войну в Украине в самом деле реально завершить до конца 2025 года. Но прекращение войны и любые "мирные планы" не отменят того факта, что Россия будет оставаться большой угрозой для Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью испанскому изданию El Pais заявил генеральный секретарь НАТО Марка Рютте.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Рютте отметил, что война в Украине может завершиться уже к концу 2025 года, а сам генсек хочет "сделать все возможное", чтобы помочь президенту США Дональду Трампу "воплотить в жизнь" идею мира в Украине.

"Я полностью разделяю видение Трампа: эта резня должна прекратиться", — заявил он.

При этом Рютте акцентировал на потерях, которые несет Россия. Он напомнил, что сейчас более миллиона российских солдат ликвидировано или ранено в Украине — при этом это только необратимые потери РФ.

"Сейчас около миллиона россиян погибло или получило тяжелые ранения. Россия теряет около 20 000 солдат ежемесячно. Можете ли вы себе это представить? 20 000 солдат в месяц. Это отцы и сыновья, которые погибают, едва получая какую-то территорию", — сказал он.

Рютте также акцентировал, что на фоне таких безумных потерь территориальные достижения РФ крайне сомнительны. За 2025 год ценой больших потерь Россия захватила примерно 1% украинской территории.

"Они пытаются взять Покровск уже 18 месяцев и до сих пор не держат его полностью под контролем. Больше россиян погибло, пытаясь взять этот город, чем количество украинцев, которые изначально там жили", — резюмировал он.

Отметим, в ходе этого же интервью Марк Рютте отметил, российский диктатор Владимир Путин из-за санкций США начал рассматривать непопулярное решение. Речь идет о повышении налогов в России.

Генсек подтвердил большое влияние на экономику России новых санкций США, которые направлены против двух крупнейших российских нефтяных компаний.



