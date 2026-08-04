Чи запрацює переговорний трикутник Україна-Росія-США: що вже відбувається

Попри різкий розворот MAGA в сторону України, ми маємо дуже серйозну проблему: переговорний трикутник Україна-Росія-США знаходиться у повному глухому куті. І ніяких лінійних виходів з нього немає, а ми продовжуємо жити у логіці, що цей трикутник може вивести нас на реальні переговори. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

"На жаль, Путін не готовий іти ні на які переговори без реального зовнішнього тиску, а США самостійно цей тиск не можуть забезпечити, особливо на фоні повної пробуксовки в Ірані", – висловився експерт.

Він зауважив, на жаль, блокада Азовського моря і швидка перспектива повного закриття Чорного моря для Росії, поки не зупиняє Володимира Путіна. І складається враження, що весь світ запасся попкорном і дивиться на те, як Путін обвалює російську економіку, не бажаючи йти на переговори. І якби ми не були в епіцентрі вибуху, і якби наші порти не були заблоковані, за цим було б цікаво спостерігати.

При цьому Вадим Денисенко вважає, що призначення Умєрова на керівника СЗР, на привеликий жаль, в принципі, не впливає на можливості змін в цій ситуації. І питання не тільки і не стільки в переговорниках, скільки в самому форматі переговорів, який не піддається ревізії з незрозумілих для мене причин.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп отримав унікальну нагоду увійти в історію як політик, здатний зупинити війну Росії проти України. Однак це дипломатичне вікно може зачинитися будь-якої миті, якщо Вашингтон не виявить ініціативу вже зараз. Такого висновку дійшов колишній радник Білого дому з питань Росії в адміністрації Джорджа Буша-молодшого Томас Грем у статті для The New York Times.



