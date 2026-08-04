Заработает ли переговорный треугольник Украина-Россия-США: что уже происходит

Несмотря на резкий разворот MAGA в сторону Украины, у нас очень серьезная проблема: переговорный треугольник Украина-Россия-США находится в полном тупике. И никаких линейных выходов из него нет, а мы продолжаем жить в логике, что этот треугольник может вывести нас на реальные переговоры. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"К сожалению, Путин не готов идти ни на какие переговоры без реального внешнего давления, а США самостоятельно это давление не могут обеспечить, особенно на фоне полной пробуксовки в Иране", — высказался эксперт.

Он отметил, к сожалению, блокада Азовского моря и скорая перспектива полного закрытия Черного моря для России, пока не останавливает Владимира Путина. И создается впечатление, что весь мир запасся попкорном и смотрит на то, как Путин обрушивает российскую экономику, не желая идти на переговоры. И если бы мы не были в эпицентре взрыва и если бы наши порты не были заблокированы, за этим было бы интересно наблюдать.

При этом Вадим Денисенко считает, что назначение Умерова на руководителя СВР, к сожалению, в принципе, не влияет на возможности изменений в этой ситуации. И вопрос не только и не столько в переговорщиках, сколько в самом формате переговоров, который не подвергается ревизии по непонятным для меня причинам.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп получил уникальную возможность войти в историю как политик, способный остановить войну России против Украины. Однако это дипломатическое окно может закрыться в любой момент, если Вашингтон не проявит инициативу уже сейчас. К такому выводу пришел бывший советник Белого дома по России в администрации Джорджа Буша-младшего Томас Грэм в статье для The New York Times.



