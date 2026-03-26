Чи залишиться Україна без захисту через Трампа: озвучено несподіване уточнення

Рубрики
МЕНЮ
Клименко Елена
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що адміністрація Дональда Трампа продовжувала постачання ракет для систем протиракетної оборони Patriot, незважаючи на загострення конфлікту на Близькому Сході. Про це він розповів в інтерв’ю Reuters.
Фото: з відкритих джерел
Після масованих російських бомбардувань українських міст у середу Зеленський висловив подяку адміністрації США за збереження поставок, відзначивши, що попит на Patriot зріс через конфлікт у Перській затоці.
Раніше українські чиновники висловлювали занепокоєння, що доставка американських ракет, здатних збивати російські балістичні ракети, може бути призупинена через війну в Ірані. "Поставки нам не припинялися. Я дуже вдячний президенту Трампу та його команді. Проте обсяг постачань поки що недостатній для наших потреб", — зазначив Зеленський.
Водночас глава держави повідомив про прогрес у виробництві українських ракет дальньої дії та безпілотних апаратів, що дає змогу завдавати ударів на території Росії у відповідь на її бомбардування. Це дозволяє Україні частково компенсувати обмежені поставки іноземної зброї та підвищує її стратегічну автономію.
Разом з тим, за даними ЗМІ, Пентагон розглядає варіант переадресації частини озброєння, призначеного для України, на Близький Схід, оскільки конфлікт в Ірані виснажує запаси критично важливих боєприпасів американських збройних сил. Це створює додатковий виклик для Києва у плануванні оборонних операцій та забезпеченні безпеки українських міст.
