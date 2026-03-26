Останется ли Украина без защиты из-за Трампа: озвучено неожиданное уточнение

Клименко Елена
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что администрация Дональда Трампа продолжала поставки ракет для систем противоракетной обороны Patriot, несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он рассказал в интервью Reuters.
После массированных российских бомбардировок украинских городов в среду Зеленский выразил благодарность администрации США за сохранение поставок, отметив, что спрос на Patriot вырос из-за конфликта в Персидском заливе.
Ранее украинские чиновники выражали обеспокоенность, что доставка американских ракет, способных сбивать российские баллистические ракеты, может быть приостановлена из-за войны в Иране. "Поставки нам не прекращались. Я очень благодарен президенту Трампу и его команде. Однако объем поставок пока недостаточен для наших нужд", — отметил Зеленский.
В то же время глава государства сообщил о прогрессе в производстве украинских ракет дальнего действия и беспилотных аппаратов, что позволяет наносить удары на территории России в ответ на ее бомбардировку. Это позволяет Украине частично компенсировать ограниченные поставки иностранного оружия и повышает его стратегическую автономию.
В то же время, по данным СМИ, Пентагон рассматривает вариант переадресации части вооружения, предназначенного для Украины, на Ближний Восток, поскольку конфликт в Иране истощает запасы критически важных боеприпасов американских вооруженных сил. Это создает дополнительный вызов Киеву в планировании оборонных операций и обеспечении безопасности украинских городов.
Как уже писали "Комментарии", Российская Федерация формально заявляет о якобы заинтересованности в продолжении переговоров по Украине, однако в то же время планирует продолжать военные действия.