Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Общество Война с Россией Останется ли Украина без защиты из-за Трампа: озвучено неожиданное уточнение
Останется ли Украина без защиты из-за Трампа: озвучено неожиданное уточнение

Ранее украинские чиновники выражали обеспокоенность поставкой американских ракет Patriot

26 марта 2026, 13:35
Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что администрация Дональда Трампа продолжала поставки ракет для систем противоракетной обороны Patriot, несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он рассказал в интервью Reuters.

Фото: из открытых источников

После массированных российских бомбардировок украинских городов в среду Зеленский выразил благодарность администрации США за сохранение поставок, отметив, что спрос на Patriot вырос из-за конфликта в Персидском заливе.

Ранее украинские чиновники выражали обеспокоенность, что доставка американских ракет, способных сбивать российские баллистические ракеты, может быть приостановлена из-за войны в Иране. "Поставки нам не прекращались. Я очень благодарен президенту Трампу и его команде. Однако объем поставок пока недостаточен для наших нужд", — отметил Зеленский.

В то же время глава государства сообщил о прогрессе в производстве украинских ракет дальнего действия и беспилотных аппаратов, что позволяет наносить удары на территории России в ответ на ее бомбардировку. Это позволяет Украине частично компенсировать ограниченные поставки иностранного оружия и повышает его стратегическую автономию.

В то же время, по данным СМИ, Пентагон рассматривает вариант переадресации части вооружения, предназначенного для Украины, на Ближний Восток, поскольку конфликт в Иране истощает запасы критически важных боеприпасов американских вооруженных сил. Это создает дополнительный вызов Киеву в планировании оборонных операций и обеспечении безопасности украинских городов.

Как уже писали "Комментарии", Российская Федерация формально заявляет о якобы заинтересованности в продолжении переговоров по Украине, однако в то же время планирует продолжать военные действия.



