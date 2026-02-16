Чи закінчиться війна в Україні: у ЗСУ вразили новим прогнозом про терміни

Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко прогнозує, що найбільш вирішальні бої російсько-української війни відбудуться у 2026 році, зокрема навесні, влітку та восени. В ефірі Українського Радіо він зазначив, що основні конфлікти будуть проходити на Донеччині, на стику Донецької та Харківської областей, а також в Запорізькій області.

Фото: з відкритих джерел

"Ці бої стануть найскладнішими і найважливішими у всій війні", — підкреслив Федоренко.

Він також зазначив, що у 2027 році інтенсивність бойових дій значно знизиться. За його прогнозами, до середини 2027 року можуть з'явитися умови для підписання мирної угоди, хоча це не відбудеться раніше. "2026 рік буде найбільш важким і вирішальним з точки зору інтенсивності бойових дій, адже саме тоді визначатиметься, на яких умовах і коли ми завершимо війну", — пояснив він.

Федоренко зазначив, що зниження інтенсивності в бойових діях вже відбулося через холодні погодні умови.

"Противнику важко штурмувати під час мінусових температур, а в посадках важко утриматися. Крім того, українські сили можуть швидше знищувати ворога, який стає видимим на відстані", — пояснив командир.

Він також додав, що потепління після зими призвело до того, що сніг розтав, а це затопило деякі позиції. Водночас густий туман ускладнив видимість.

Особливо складні бої відбуваються на напрямку, де є водні перешкоди, зокрема на Куп'янському напрямку в Харківській області. Тут, попри талий лід, ворог продовжує виконувати свої бойові завдання, що робить ситуацію ще важчою.

"Інтенсивність бойових дій залишається дуже високою і складною", — резюмував військовий.

