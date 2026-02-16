logo

Главная Новости Общество Война с Россией Закончится ли война в Украине: в ВСУ поразили новым прогнозом о сроках
commentss НОВОСТИ Все новости

Закончится ли война в Украине: в ВСУ поразили новым прогнозом о сроках

Военный также указал на места, где состоятся решающие бои войны

16 февраля 2026, 15:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко прогнозирует, что наиболее решающие бои российско-украинской войны состоятся в 2026 году, в том числе весной, летом и осенью. В эфире Украинского Радио он отметил, что основные конфликты будут проходить в Донецкой области, на стыке Донецкой и Харьковской областей, а также в Запорожской области.

Закончится ли война в Украине: в ВСУ поразили новым прогнозом о сроках

Фото: из открытых источников

"Эти бои станут самыми сложными и важными во всей войне", — подчеркнул Федоренко.

Он также отметил, что в 2027 году интенсивность боевых действий значительно снизится. По его прогнозам, к середине 2027 года могут появиться условия для подписания мирного соглашения, хотя это не произойдет раньше. "2026 год будет наиболее трудным и решающим с точки зрения интенсивности боевых действий, ведь именно тогда будет определяться, на каких условиях и когда мы завершим войну", — пояснил он.

Федоренко отметил, что снижение интенсивности в боевых действиях уже произошло из-за холодных погодных условий.

"Противнику тяжело штурмовать во время минусовых температур, а в посадках трудно удержаться. Кроме того, украинские силы могут быстрее уничтожать врага, который становится видимым на расстоянии", — пояснил командир.

Он также добавил, что потепление после зимы привело к тому, что снег растаял, а это затопило некоторые позиции. В то же время густой туман усложнил видимость.

Особенно сложные бои происходят на направлении, где водные препятствия, в частности на Купянском направлении в Харьковской области. Здесь, несмотря на талый лед, враг продолжает выполнять свои боевые задачи, что делает ситуацию еще более тяжелой.

"Интенсивность боевых действий остается очень высокой и сложной", — резюмировал военный.

Портал "Комментарии" уже писал , что рождаемость в Украине уже длительное время находится на низком уровне, и война лишь усугубила эту проблему. Александр Гладун, заместитель директора Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины, считает, что даже после завершения боевых действий не стоит ожидать значительного роста количества рожденных детей.



