Закончится ли война в Украине: в ВСУ поразили новым прогнозом о сроках

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко прогнозирует, что наиболее решающие бои российско-украинской войны состоятся в 2026 году, в том числе весной, летом и осенью. В эфире Украинского Радио он отметил, что основные конфликты будут проходить в Донецкой области, на стыке Донецкой и Харьковской областей, а также в Запорожской области.

Фото: из открытых источников

"Эти бои станут самыми сложными и важными во всей войне", — подчеркнул Федоренко.

Он также отметил, что в 2027 году интенсивность боевых действий значительно снизится. По его прогнозам, к середине 2027 года могут появиться условия для подписания мирного соглашения, хотя это не произойдет раньше. "2026 год будет наиболее трудным и решающим с точки зрения интенсивности боевых действий, ведь именно тогда будет определяться, на каких условиях и когда мы завершим войну", — пояснил он.

Федоренко отметил, что снижение интенсивности в боевых действиях уже произошло из-за холодных погодных условий.

"Противнику тяжело штурмовать во время минусовых температур, а в посадках трудно удержаться. Кроме того, украинские силы могут быстрее уничтожать врага, который становится видимым на расстоянии", — пояснил командир.

Он также добавил, что потепление после зимы привело к тому, что снег растаял, а это затопило некоторые позиции. В то же время густой туман усложнил видимость.

Особенно сложные бои происходят на направлении, где водные препятствия, в частности на Купянском направлении в Харьковской области. Здесь, несмотря на талый лед, враг продолжает выполнять свои боевые задачи, что делает ситуацию еще более тяжелой.

"Интенсивность боевых действий остается очень высокой и сложной", — резюмировал военный.

